Spustia inštitúcie v roku 2026 rast cien kakaa? 📈 BCOM toky v centre pozornosti

Ceny kakaa (COCOA) vykazujú v prvej obchodnej seanse roku 2026 zvýšenú volatilitu, keď trh očakáva prvé náznaky nákupov komodít zo strany inštitúcií sledujúcich Bloomberg Commodity Index (BCOM). Kapitál sa postupne presúva do pozícií pre sezónu 2026, ktorá sa po katastrofálnom roku 2025 očakáva ako výrazne priaznivejšia. Choroby kakaovníkov v Afrike sa stabilizovali a vysoké ceny motivovali farmárov k rozširovaniu výsadby a intenzívnejšiemu postrekovaniu. Taktiež počasie bolo priaznivejšie a hlavná úroda v západnej Afrike (Ghana a Pobrežie Slonoviny) postupuje solídne.
Zároveň môže v roku 2026 posilniť dopyt po kakau vďaka štrukturálnym faktorom, vrátane zaradenia kakaa do indexu BCOM a súvisiacich inštitucionálnych tokov. Zásoby kakaa na burze ICE taktiež klesajú. Na čo sa teda bude trh s kakaom v roku 2026 sústrediť – a ktoré faktory sú býčie (podporné) a ktoré medvedie (obmedzujúce)?
Býčie (podporné) faktory:
-
Dopyt viazaný na index ako potenciálny katalyzátor
Kakao má profitovať z očakávaného nákupného záujmu spojeného so zaradením kakaových futures do Bloomberg Commodity Index (BCOM) od januára. Podľa Citigroup by to mohlo prilákať až 2 miliardy USD nákupov na burze v New Yorku.
-
Klesajúce zásoby na burze ICE
Zásoby kakaa sledované ICE v amerických prístavoch klesli na 9,5-mesačné minimum – 1 626 105 vriec, čo podporuje ceny z pohľadu „viditeľnej“ ponuky.
-
Sprísňujúca sa globálna bilancia
Medzinárodná organizácia pre kakao (ICCO) znížila odhad prebytku v sezóne 2024/25 na 49 tis. ton (z 142 tis.) a odhad svetovej produkcie na 4,69 mil. ton (z 4,84 mil.).
Rabobank taktiež znížila svoj odhad prebytku pre 2025/26 na 250 tis. ton (z 328 tis.).
-
Nigéria ako dodatočné riziko na strane ponuky
Nigéria (5. najväčší producent kakaa na svete) očakáva v sezóne 2025/26 medziročný pokles produkcie o 11 % na 305 tis. ton, čo podporuje ceny v strednodobom horizonte.
Medvedie (obmedzujúce) faktory:
-
Priaznivé počasie v západnej Afrike
Kombinácia dažďov a slnečných dní v Pobreží Slonoviny a pravidelné zrážky v Ghane podporujú kvitnutie a vývoj plodov pred obdobím harmattanu, čo znižuje bezprostredné obavy o ponuku.
-
Silnejšie signály z počtov plodov
Spoločnosť Mondelez uviedla, že aktuálny počet plodov vo západnej Afrike je o 7 % nad päťročným priemerom a „výrazne vyšší“ ako vlani. Hlavná úroda v Pobreží Slonoviny už začala a farmári sú optimistickí, pokiaľ ide o kvalitu.
-
Odklad EUDR v EÚ zvyšuje dostupnosť ponuky
Európsky parlament schválil ročný odklad nariadenia proti odlesňovaniu (EUDR), čo fakticky umožňuje pokračovať v dovoze kakaa z oblastí, kde odlesňovanie pretrváva – tým sa znižuje regulačný tlak na ponuku.
-
Oslabujúci globálny dopyt (spracovanie)
-
Ázia: spracovanie v 3Q -17 % r/r (najnižší 3Q za 9 rokov)
-
Európa: 3Q -4,8 % r/r (najnižší 3Q za 10 rokov)
-
Severná Amerika: +3,2 % r/r, no údaje sú pravdepodobne skreslené začlenením nových reportujúcich firiem
Celkovo údaje o spracovaní naznačujú slabý dopyt, najmä v Ázii a Európe.
Zhrnutie:
Sezóna 2023/24 bola historicky napätá – ICCO revidovala globálny deficit na -494 tis. ton, najväčší za viac ako 60 rokov, pričom produkcia klesla o -12,9 % r/r na 4,368 mil. ton.
Naopak, sezóna 2024/25 má priniesť prvý prebytok po štyroch rokoch, s odhadom 49 tis. ton a produkciou 4,69 mil. ton (+7,4 % r/r).
To je kľúčový argument na strane ponuky, ktorý však bude testovaný reálnymi dátami zo západnej Afriky a vývojom zásob.
Čo sledovať ďalej:
-
Skutočný objem a tempo tokov viazaných na index BCOM
-
Vplyv počasia v západnej Afrike počas obdobia harmattanu
-
Úroveň a vývoj zásob na burze ICE
-
Nadchádzajúce správy o spracovaní (grindings) v Ázii, Európe a Severnej Amerike
COCOA (graf H1)
Cena kakaa vykorigovala časť predchádzajúceho poklesu a opäť sa pokúša o rast, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že 1:1 korekcia je ukončená a že sa ceny môžu v blízkom horizonte vrátiť nad 6 000 USD (EMA50).
Zdroj: xStation5
