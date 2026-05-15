Stellantis a Dongfeng spoja sily 🤝

- Stellantis a Dongfeng obnovujú a prehlbujú spoluprácu, ktorá sa začala už pred viac než 30 rokmi.
- Od roku 2027 majú vo Wu-chane vznikať dva elektrifikované terénne modely Jeep a dva vozidlá Peugeot.
- Projekt počíta s investíciami presahujúcimi 8 miliárd jüanov, pričom Stellantis má prispieť približne 130 miliónmi eur.
- Dohoda dáva Stellantisu novú šancu v Číne, ale úspech bude závisieť od schopnosti konkurovať silným domácim výrobcom.
Automobilka Stellantis oznámila prehĺbenie spolupráce s čínskou spoločnosťou Dongfeng Motor, s ktorou bude spoločne vyrábať vozidlá značiek Jeep a Peugeot v Číne. Nová dohoda nadväzuje na partnerstvo, ktorého korene siahajú viac než tri desaťročia späť. Vtedy predchodca Stellantisu, skupina PSA, vstúpil do spoločného podniku s Dongfengom, aby získal lepší prístup na rýchlo rastúci čínsky automobilový trh. Teraz sa obe firmy snažia spoluprácu znovu oživiť v čase, keď sa čínsky trh dramaticky zmenil a stal sa jedným z najkonkurenčnejších prostredí na svete.
Spoločný podnik Dongfeng Peugeot Citroën Automobile má od roku 2027 začať výrobu dvoch nových terénnych vozidiel Jeep s pohonom na nové energie a zároveň dvoch modelov Peugeot. Označenie new-energy vehicles v čínskom kontexte zvyčajne zahŕňa elektrické, plug-in hybridné alebo inak elektrifikované vozidlá. To ukazuje, že Stellantis sa nechce sústrediť iba na tradičné spaľovacie modely. Výroba má prebiehať v meste Wu-chan a vozidlá majú byť určené nielen pre čínsky trh, ale aj na export do zahraničia. To je dôležité, pretože Čína sa v posledných rokoch stala nielen najväčším automobilovým trhom, ale aj čoraz významnejším výrobným centrom pre globálny export.
Celý projekt má zahŕňať investície presahujúce 8 miliárd jüanov, teda približne 1,2 miliardy USD. Stellantis by mal podľa oznámenia prispieť sumou okolo 130 miliónov eur, čo naznačuje, že hlavnú časť investičnej záťaže ponesie širšia štruktúra spoločného projektu. Pre Stellantis ide o relatívne opatrný, ale strategicky významný krok. Firma tým získava možnosť znovu posilniť svoju prítomnosť v Číne bez toho, aby musela niesť celé riziko sama. Dongfeng naopak získava prístup k medzinárodným značkám, technológiám a exportnému potenciálu. To môže byť výhodné v čase, keď čínske automobilky čoraz viac mieria na zahraničné trhy.
Obnovenie spolupráce prichádza po období, keď predaj aj výroba spoločného podniku výrazne oslabili. Stellantis a jeho predchodcovia v minulosti na čínskom trhu stratili pôdu pod nohami pre rastúcu konkurenciu domácich výrobcov, rýchly nástup elektromobility a zmenu preferencií spotrebiteľov. Čínski zákazníci dnes čoraz častejšie uprednostňujú technologicky vybavené elektrifikované vozidlá domácich značiek, ktoré dokážu ponúknuť agresívnu cenu, moderný softvér a rýchle inovácie. Pre tradičné západné automobilky je preto návrat k rastu v Číne náročnejší než v minulosti.
Z pohľadu značky Jeep môže byť projekt zaujímavý tým, že kombinuje jej silný imidž v oblasti terénnych vozidiel s čínskym tlakom na elektrifikáciu. Ak sa podarí vytvoriť elektrifikované off-road modely za konkurencieschopnú cenu, môže Stellantis získať novú šancu osloviť zákazníkov, ktorí hľadajú spojenie robustného dizajnu, praktickosti a moderného pohonu. Zároveň však pôjde o náročný test, pretože čínsky trh s novými energetickými vozidlami je extrémne rýchly a cenovo tvrdý.
Pre investorov je dohoda signálom, že Stellantis nechce čínsky trh odpísať, ale zároveň volí skôr partnerský a kapitálovo kontrolovaný prístup. Namiesto masívneho samostatného vstupu sa opiera o lokálneho partnera, existujúce výrobné zázemie a možnosť exportu. To môže znížiť riziko, ale nezaručuje úspech. Kľúčové bude, či nové modely dokážu obstáť proti silnej domácej konkurencii a či sa Stellantisu podarí prispôsobiť ponuku tempu čínskeho trhu.
Celkovo dohoda ukazuje, že Stellantis hľadá v Číne nový začiatok. Spolupráca s Dongfengom má obnoviť význam kedysi dôležitého partnerstva a priviesť do výroby nové modely Jeep aj Peugeot. Úspech však nebude závisieť iba od investícií alebo sily značiek, ale hlavne od schopnosti ponúknuť vozidlá, ktoré budú zodpovedať súčasným požiadavkám čínskych zákazníkov na elektrifikáciu, technológie a cenu.
Graf STLAM.IT (D1)
Akcie spoločnosti Stellantis sa naďalej nachádzajú v slabšom technickom nastavení. Aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 6,57 EUR, teda mierne pod EMA 50 na hodnote 6,67 EUR a výraznejšie pod SMA 100 na úrovni 7,21 EUR. To ukazuje, že krátkodobý aj strednodobý trend zostáva pod tlakom a trh zatiaľ nedokázal potvrdiť silnejší návrat kupcov. Po prudkom februárovom prepade sa síce cena pokúsila o čiastočné zotavenie, ale rast bol zastavený v oblasti nad 7 EUR, odkiaľ sa akcie znovu vrátili nižšie. RSI sa pohybuje okolo hodnoty 49,5, teda prakticky v neutrálnej zóne. To naznačuje, že trh momentálne nie je ani výrazne prepredaný, ani prekúpený, ale skôr čaká na silnejší impulz.
Zdroj: xStation5
