🛫 Trump oznámil čínsku objednávku Boeingov

Čína súhlasila s nákupom 200 lietadiel Boeing, uviedol americký prezident Donald Trump po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Na prvý pohľad ide pre amerického výrobcu o pozitívnu správu, pretože Čína je druhým najväčším leteckým trhom na svete a pre Boeing predstavuje strategicky dôležité odbytisko. Reakcia trhu však bola opačná. Akcie Boeingu po oznámení klesli o viac než 4 %, keďže investori očakávali výrazne väčšiu dohodu.
Pred summitom sa podľa dostupných informácií hovorilo až o balíku 500 lietadiel Boeing 737 MAX, prípadne aj o ďalších objednávkach väčších diaľkových lietadiel. Trumpom oznámených 200 strojov preto trh nevnímal ako zásadný prelom, ale skôr ako menší než očakávaný výsledok obchodných rokovaní.
Detaily dohody zatiaľ chýbajú
Zatiaľ nie je jasné, aké konkrétne typy lietadiel Čína kúpi, kedy budú dodané ani ktoré aerolinky ich napokon prevezmú. Pri čínskych objednávkach býva bežné, že nákup schvaľuje centrálna vláda a finálne rozdelenie medzi jednotlivých dopravcov sa spresňuje až neskôr.
Práve politický rozmer je pri podobných obchodoch dôležitý. Veľké objednávky lietadiel v Číne často neslúžia len ako čisto komerčné rozhodnutie aeroliniek, ale aj ako signál stavu vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom. Oznámenie tak môže byť súčasťou širšej snahy stabilizovať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami.
Čína je pre Boeing kľúčový trh
Boeing má v Číne dlhodobo významné ambície. Krajina bude podľa dlhodobých odhadov Boeingu aj Airbusu do roku 2045 potrebovať najmenej 9 000 nových dopravných lietadiel. Rast dopytu po cestovaní, rozširovanie flotíl a obnova starších strojov preto z Číny robia jeden z najdôležitejších trhov pre oboch hlavných svetových výrobcov lietadiel.
V minulosti bola Čína pre Boeing veľmi silným zákazníkom. V rokoch 2005 až 2017 objednávali čínske aerolinky v priemere 127 lietadiel ročne. Po zhoršení vzťahov medzi USA a Čínou sa však objednávky výrazne spomalili. Posledná veľká dohoda bola oznámená v roku 2017, keď Čína počas Trumpovej návštevy Pekingu súhlasila s nákupom 300 lietadiel Boeing. Odvtedy sa prostredie výrazne zmenilo. Obchodné spory, geopolitické napätie a problémy Boeingu okolo modelu 737 MAX oslabili pozíciu amerického výrobcu na čínskom trhu. To využil Airbus, ktorý v Číne posilnil a prevádzkuje tu aj finálnu montážnu linku lietadiel A320.
Pre Boeing ide o dôležitý krok smerom k obnoveniu vzťahov s Čínou. Firma potrebuje získavať veľké medzinárodné objednávky a čínsky trh pre ňu zostáva zásadný. Zároveň však platí, že konkurencia s Airbusom je v Číne veľmi silná a politické vzťahy medzi USA a Čínou môžu ďalší vývoj výrazne ovplyvniť. Ďalší vývoj bude závisieť od toho, či sa dohoda premení na konkrétne objednávky, aké modely Čína skutočne odoberie a či budú nasledovať ďalšie nákupy.
Graf BA.US (D1)
Zdroj: xStation05
