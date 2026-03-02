Lockheed Martin rastie o 7 % ✈️

- Akcie spoločnosti Lockheed Martin (LMT) vzrástli o 7 % v dôsledku geopolitického napätia, čo odzrkadľuje zvýšený dopyt po obranných systémoch.
- Lockheed Martin je významným hráčom v leteckom a obrannom sektore, pričom značná časť jeho príjmov pochádza z programu F-35.
Akcie spoločnosti Lockheed Martin (LMT) prudko rastú a pred otvorením trhu v pondelok posilnili o 7 % v reakcii na zvýšené geopolitické napätie po americko-izraelských leteckých úderoch na Irán. V prostredí rastúcej neistoty sa investori presúvajú do sektora obrany, ktorý tradične ťaží z očakávaní vyšších vládnych výdavkov na bezpečnosť a vojenskú technológiu. Rast sa netýkal len spoločnosti Lockheed Martin, ale ovplyvnil celý zbrojársky priemysel.
Spolu s LMT rastú aj ďalšie veľké spoločnosti v tomto sektore. Northrop Grumman vzrástol o 5 %, akcie RTX vzrástli o viac ako 6 % a L3Harris Technologies takisto vzrástol o takmer 5 %. Trh tak zohľadňuje možnosť ďalšej eskalácie konfliktu a potenciálneho zvýšenia obranných rozpočtov nielen v Spojených štátoch, ale aj v spojeneckých krajinách.
Lockheed Martin je najväčším dodávateľom obranných systémov na svete a kľúčovým dodávateľom moderných vojenských systémov. Väčšina jej príjmov pochádza z divízie leteckého priemyslu, najmä z programu F-35, ktorý je chrbticou západného trhu s modernými stíhacími lietadlami. Tento program je už dlho najväčším zdrojom príjmov spoločnosti a zohráva kľúčovú úlohu v jej stabilite a budúcom raste.
Okrem výroby stíhacích lietadiel je Lockheed Martin aktívny aj v oblasti raketových systémov, riadenia paľby, vrtuľníkových a taktických systémov a vesmírnych technológií. Spoločnosť je súčasťou priemyselného sektora, konkrétne segmentu leteckého a obranného priemyslu, a jej trhová kapitalizácia je okolo 150 miliárd dolárov.
Graf LMT.US (H1)
Zdroj: xStation5
