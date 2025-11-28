Striebro dosahuje nové rekordné maximá!

Striebro od začiatku tohto roka vzrástlo takmer o 100 %, pričom priebežne dosahuje nové rekordné cenové úrovne. Rast poháňajú fundamentálne faktory, ako je obmedzená ponuka kovu a silný priemyselný dopyt, ale aj makroekonomické podmienky. Očakávané zníženie úrokových sadzieb v USA, slabší dolár, pretrvávajúca inflácia a geopolitické napätie zvyšujú dopyt po striebre ako po bezpečnom aktíve.
Štruktúra trhu ešte viac zosilňuje cenové pohyby. Prílev kapitálu do ETF fondov a nízka likvidita na trhu znamenajú, že každá väčšia transakcia môže významne ovplyvniť cenu. Rekordne nízke zásoby striebra v Číne obmedzujú globálnu ponuku a podporujú ďalší rast, zatiaľ čo vysoký pomer zlato–striebro zdôrazňuje relatívnu výkonnosť striebra v porovnaní so zlatom.
V súčasnosti striebro prekonalo hranicu 56 USD za uncu, čím dosiahlo nové rekordy a odráža citlivosť trhu na fundamentálne aj makroekonomické faktory.
Zdroj: xStation5
