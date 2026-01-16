🚨Striebro klesá o 1,5 % – je uptrend v ohrození?

Striebro (SILVER) dnes oslabuje o viac ako 1,5 % po výraznej rely, ktorá priniesla zisky presahujúce 100 % od posledného lokálneho minima z 28. októbra 2025. Pri pohľade na graf zostávajú dlhodobý, strednodobý aj krátkodobý uptrend neporušený. Kov však nedokázal jednoznačne preraziť nad hladinu 93 USD za uncu a dnešná korekcia tlačí cenu späť k úrovni 90 USD.
- Na grafe možno vidieť, že predchádzajúca rastová vlna, ktorá začala 31. júla, trvala 79 dní, kým nenastala hlbšia korekcia, ktorá stiahla cenu k 45 USD za uncu a zaznamenala vrchol 17. októbra. Následne, 28. októbra, začal ďalší silný impulz smerom nahor, ktorý trvá 79 dní až do dnešného dňa – ceny však teraz klesajú. Tento druhý impulz priniesol približne dvojnásobný zisk: počas pohybu v období leto–jeseň 2025 vzrástla cena striebra o približne 53 %, zatiaľ čo jesenná–zimná fáza priniesla rast o viac ako 100 %.
- Ak by sa technický obraz zhoršil a ceny by klesli pod 90 USD za uncu, mohlo by dôjsť k zvýšenému tlaku na výber ziskov, čo by mohlo obmedziť ďalšie nákupné momentum.
- Podľa správy CFTC Commitment of Traders pre striebro z 6. januára držia producenti (Commercials) výraznú zaistenú short pozíciu (net short -25 545 kontraktov), zatiaľ čo špekulatívne fondy (Managed Money) sú v čistej long pozícii +15 822 kontraktov.
- Býčia expozícia sa k 6. januáru zvýšila, ale nie kvôli nárastu long pozícií zo strany fondov – hlavným dôvodom bolo zatváranie shortov. Commercials tiež mierne znížili svoje short pozície, ale zmena bola zanedbateľná: 529 kontraktov oproti stále výraznej čistej short pozícii nad 25,5 tis. kontraktov.
- Long pozície držia aj skupiny Other Reportables a Nonreportables, čo poukazuje na silné býčie nastavenie medzi menšími účastníkmi trhu. Nonreportables sú v čistej long pozícii vo výške viac ako 22,4 tis. kontraktov.
Po odraze striebra späť nad 90 USD za uncu bol pohyb veľmi dynamický – predovšetkým kvôli vysokej koncentrácii short pozícií. Osem najväčších držiteľov čistých short pozícií predstavuje 37,6 % celkových net short pozícií. Momentum však postupne slabne a rally vykazuje prvé známky vyčerpania.
SILVER (D1)
V prípade korekcie môže byť dôležitou úrovňou podpory zóna okolo 70 USD, kde sa na prelome rokov 2025 a 2026 vytvorila silná „báza.“
