Striebro oslabuje o 1 % pri snahe indexu amerického dolára o stabilizáciu

19:04 9. septembra 2025

Ceny striebra dnes klesajú o viac než 1 %, a to napriek revízii údajov od BLS, ktorá bola nižšia, než sa očakávalo, čo naznačuje oslabujúcu americkú ekonomiku. Napriek slabej revízii zamestnanosti (-911 tis. za rok 2024, ukončené v marci 2025) sa futures na index amerického dolára (USDIDX) snažia stabilizovať po predchádzajúcom výpredaji a dnes si pripisujú takmer 0,3 % (menový pár EURUSD oslabuje takmer o 0,4 %).

To je pravdepodobne aj dôvod, prečo zisky zlata zostávajú obmedzené na „len“ 0,3 %. Na druhej strane sme dnes videli silný index NFIB a medziročný rast o 6,6 % v reporte US Redbook, čo naznačuje rastúce tržby amerických obchodných domov.
Takže aj napriek slabému reportu z trhu práce môžeme povedať, že nie všetky makrodáta sú „recesné“.

Zdroj: xStation5

 

