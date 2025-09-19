🔝 Striebro posilňuje o viac než 2 %

Striebro mieri k najvyššiemu záveru od roku 2011 vďaka očakávaniam ďalšieho zníženia sadzie
Striebro dosiahlo minulý týždeň v utorok najvyššie denné úrovne od roku 2011, než prišla menšia korekcia, ktorú prehĺbilo ťažko interpretovateľné rozhodnutie Fedu o sadzbách. Dnes člen Fedu Neel Kashkari uviedol, že podporuje nedávne zníženie sadzieb a očakáva ešte dve ďalšie zníženia v tomto roku. Hoci tento rok nie je hlasujúcim členom, v roku 2026 už bude. Miran zároveň naznačil, že hlasovanie za zníženie sadzieb o 50 bázických bodov je vhodné na dosiahnutie neutrálnej úrovne.
Z fundamentálneho pohľadu je striebro už niekoľko rokov vo výraznom ponukovom deficite. V roku 2025 by tento deficit mohol presiahnuť 200 miliónov uncí, čo by znamenalo ôsmy rok po sebe s nedostatkom ponuky. Napriek tomu, že recyklácia striebra je vysoká, rastúci investičný dopyt môže viesť k nedostatku pre priemyselné využitie. V súčasnosti sa striebro najviac používa v solárnej energetike, elektromobiloch, elektronike a 5G technológii.
Rast cien zlata je taktiež podporovaný silným dopytom. Zlato nakupujú veľkí investori aj oficiálne inštitúcie, ako sú centrálne banky. Striebro, ako dostupnejšia alternatíva, je naopak preferované menšími investormi.
Pomer zlato/striebro aktuálne klesá na 86, zatiaľ čo 10-ročné kĺzavé priemery ukazujú hodnotu 82. Ak by zlato vzrástlo späť na 3700 USD alebo dokonca na 3800 USD za uncu, pokles pomeru na 82 by ohodnotil striebro na 45–46 USD za uncu. To by síce nebolo historické maximum, ale veľmi blízko k nemu.
