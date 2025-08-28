🥈Striebro posilňuje takmer o 1 %

Striebro dnes testuje úrovne okolo 39 USD za uncu, pričom dosahuje najvyššiu cenu od 25. júla. Cena tohto drahého kovu počas dnešnej seansy vzrástla o viac než 1 %, čím sa zaradila medzi najvýkonnejšie komodity dňa. Neskôr však zisky mierne ustúpili a rast sa znížil na približne 0,8 %.
Rast cien podporuje pozitívna nálada v celom segmente drahých kovov. Zlato sa vyšplhalo nad úroveň 3400 USD, čím prekonalo nedávne maximum zo 6. augusta a obchoduje sa najvyššie od 23. júla. Širší rastový trend je poháňaný rastúcimi očakávaniami, že Federálny rezervný systém na svojom septembrovom zasadnutí pristúpi k zníženiu sadzieb. Tento sentiment posilnili aj nedávne vyjadrenia prezidenta newyorského Fedu Johna C. Williamsa, ktorý uviedol, že rozhodnutia na septembrovom a nasledujúcich zasadnutiach budú „závislé od údajov“ alebo „otvorené.“ Trh aktuálne započítava pravdepodobnosť zníženia sadzieb budúci mesiac na úrovni 85 %.
Z technického pohľadu striebro krátko prerazilo nad maximum z 21. augusta po predchádzajúcom odraze od 30-periódového kĺzavého priemeru. Zóna medzi 30- a 50-periódovým kĺzavým priemerom sa teraz javí ako kľúčová oblasť dopytu. Dáta o špekulatívnych pozíciách navyše naznačujú možný obrat – čisté špekulatívne pozície sa už ďalej neznižujú. Môže to signalizovať podobný vývoj ako v januári, apríli a máji, keď po konsolidácii cien nasledovala silná rally spôsobená návratom kupujúcich na trh.
