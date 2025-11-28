Striebro prekonáva historické maximum

- Spotová cena striebra dosiahla nové historické maximum 55,11 USD/uncu.
- Trh reaguje na možné zníženie sadzieb Fedu, zvýšené ETF nákupy a napätú ponuku.
- Zásoby v Číne aj USA klesajú, zatiaľ čo náklady na vypožičanie kovu rastú.
- Politické riziko v podobe možných ciel a statusu „kritická surovina“ zvyšujú neistotu aj potenciál na ďalší rast.
Cena spotového striebra vyskočila na nové historické maximum nad úrovňou 55 USD za uncu, čím prekonala vrchol z októbra, keď došlo k mimoriadnemu napätiu na londýnskom trhu. Aktuálne maximum dosiahlo hodnotu 55,11 USD, čo predstavuje denný rast o viac než 3,2 %.
Rast cien podporuje kombinácia viacerých faktorov. Za kľúčový impulz sa považuje rastúca stávka trhu na možné zníženie úrokových sadzieb Fedu už v decembri, čo znižuje príležitostné náklady držby drahých kovov. Zároveň rastie dopyt investorov po fyzickom striebre prostredníctvom ETF fondov krytých drahými kovmi a trh navyše ostáva napätý z pohľadu ponuky.
Napätie bolo zjavné aj na burze Comex, kde došlo k niekoľkohodinovému výpadku obchodovania so striebornými futures, čo prispelo k vyššej volatilite a nízkej likvidite. Hoci bol prevádzka neskôr obnovená, trh ostáva citlivý na akékoľvek výkyvy v dodávkach.
Októbrový „squeeze“ v Londýne, ktorý viedol ku krátkodobému prehriatiu trhu, bol čiastočne zmiernený prílivom takmer 54 miliónov trojských uncí, no náklady na vypožičanie striebra ostávajú zvýšené, čo naznačuje pretrvávajúcu nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Navyše zásoby striebra v čínskych skladoch (Shanghai Futures Exchange) klesli na najnižšiu úroveň od roku 2015 a objem obchodovania na Shanghai Gold Exchange sa prepadol na deväťročné minimum.
Situáciu komplikuje aj geopolitika – USA novo zaradili striebro na zoznam kritických surovín, čo zvyšuje možnosť zavedenia dovozných ciel. Od októbra navyše z burzových trezorov Comexu zmizlo viac než 75 miliónov uncí, čo vyvoláva obavy z možného rastu prémií za fyzické dodanie kovu priamo v USA.
Graf SILVER (H4)
Cena striebra na grafe prerazila na nové historické maximum 55,00 USD a aktuálne sa konsoliduje tesne pod touto úrovňou. Trh sa nachádza v silnom rastúcom trende, čo potvrdzuje stúpajúca trendová línia aj pozícia ceny nad dôležitými kĺzavými priemermi. Kĺzavý priemer EMA 50 (52,08 USD) aj SMA 100 (51,15 USD) slúžia ako podporné úrovne a držia smer nahor. Cena striebra sa dlhodobo drží nad oboma priemermi, čo potvrdzuje trhovú dominanciu kupujúcich. Momentum (107,5) a Williams %R (-7) naznačujú, že sa trh nachádza v prekúpenej zóne, čo je bežný jav počas silného býčieho trendu. Zatiaľ však nie sú viditeľné signály obratu – naopak, pozitívne momentum a pokračujúce objemy obchodov podporujú scenár ďalšieho rastu. Korekcia by mohla prísť prirodzene, ak by cena nedokázala prekonať hranicu 55 USD a investori by realizovali zisky.
Z technického hľadiska je kľúčová podpora v blízkosti úrovne 52 USD, kde sa stretáva EMA 50 a zároveň predchádzajúce maximá z polovice novembra. Udržanie nad touto zónou je dôležité pre zachovanie aktuálneho býčieho vývoja.
Zdroj: xStation5
