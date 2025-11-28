Zima zvyšuje ceny zemného plynu v USA: Futures rastú o takmer 3 %

- Cena amerického zemného plynu vzrástla o takmer 3 % v reakcii na chladné počasie a obnovené obchodovanie.
- Meteorologické modely očakávajú výrazné ochladenie v severovýchodných oblastiach USA.
- Domáca spotreba plynu vzrástla o viac než 9 % medziročne, exporty LNG taktiež silnejú.
- Fundamenty aj počasie naznačujú ďalší potenciál rastu cien zemného plynu v blízkom horizonte.
Cena amerického zemného plynu prudko vzrástla po obnovení obchodovania na burze CME a na základe predpovedí počasia, ktoré ukázali výrazné ochladenie v kľúčových regiónoch. Januárové futures na zemný plyn (Nymex) posilnili o 13 centov, teda o +2,9 %, na hodnotu 4,688 USD za milión britských termálnych jednotiek (MMBtu), ako reakcia na očakávaný príchod silnej zimy.
Podľa americkej Národnej meteorologickej služby sa očakáva silné sneženie v oblasti Veľkých jazier, zatiaľ čo zimná búrka zasiahne východné planiny a severovýchod USA. Dlhodobejšie výhľady navyše naznačujú, že chladné počasie pretrvá až do druhého týždňa decembra. Európsky model predpovede počasia ECMWF aktualizoval výhľad s ešte intenzívnejším ochladením, najmä pre severovýchodné a východné oblasti USA.
Údaje agentúry BloombergNEF poukazujú na silné fundamenty:
-
Produkcia suchého plynu v USA dosahuje 113,4 miliardy kubických stôp denne, čo je o 8,3 % viac ako pred rokom.
-
Celkový domáci dopyt po plyne predstavoval 98,6 bcf/d, teda medziročne +9,2 %, najmä v dôsledku vyššej spotreby na vykurovanie.
-
Exporty suchého plynu do Mexika mierne klesli o 2,2 % týždenne, na 6,6 bcf/d.
-
Toky plynu do LNG terminálov určených na export naďalej rastú, aktuálne na 18,5 bcf/d, čo predstavuje +4,4 % týždenne.
Z pohľadu technickej analýzy zostáva kľúčové, či cena prekoná hranicu 4,70–4,75 USD, ktorá slúži ako krátkodobá rezistencia. Pretrvávajúce chladné počasie, v kombinácii s vysokým dopytom a rastúcou exportnou aktivitou LNG, však môžu podporiť ďalší rastový impulz.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu prerazila nad 4,72 USD a nachádza sa nad kĺzavými priemermi EMA 50 (4,602 USD) a SMA 100 (4,590 USD), čo potvrdzuje pozitívny trend. Oba priemery smerujú nahor a vytvárajú podporu pod aktuálnou cenou. Dôležitú úlohu zohrala aj Fibonacciho hladina 78,6 % na úrovni 4,464 USD, ktorú trh predtým úspešne otestoval a následne sa odrazil. CCI dosahuje vysokú hodnotu 212,3, čo signalizuje prekúpenosť trhu, no zároveň potvrdzuje silný nákupný impulz. Momentum je na hodnote 102,5 a rastie, čo ďalej podporuje pokračovanie rastu.
Zdroj: xStation5
