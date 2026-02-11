Striebro rastie o 3 % 📈 Návrat býčieho momenta u drahých kovov?

Striebro (SILVER) dnes rastie o viac než 3 % a posúva sa nad 83 USD za uncu. Dlhodobé fundamenty kovu zostávajú konštruktívne a americký dolár môže vstupovať do náročnejšieho obdobia. Včera Donald Trump uviedol, že USA by mali udržiavať najnižšie úrokové sadzby na svete, a tvrdil, že dolár bol roky „manipulovaný“, čo ho udržiavalo príliš silný.
V hre zostáva niekoľko podporných faktorov: napäté zásoby striebra v Londýne, geopolitika (Trump pohrozil nasadením druhej lietadlovej lode bližšie k Iránu) a obnovené špekulácie o agresívnom znižovaní sadzieb v USA. Dopyt po fyzických kovoch rastie napriek očakávaniam spomalenia priemyselnej a šperkárskej spotreby. Silver Institute očakáva, že investície do fyzického striebra vzrastú o 20 % na trojročné maximum približne 227 miliónov uncí, po troch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu.
- Priemyselný dopyt by mal klesnúť o 2 % na približne 650 miliónov uncí, čo je najnižšia úroveň za štyri roky. Najväčšou brzdou bude pravdepodobne segment solárnej energetiky (fotovoltika), kde výrobcovia čoraz častejšie prechádzajú na náhrady drahých strieborných komponentov. Napriek tomu by pokračujúca elektrifikácia globálnej ekonomiky mala podporovať širší priemyselný dopyt až do konca dekády – pričom dátové centrá a automobilový sektor môžu čiastočne kompenzovať slabosť vo fotovoltike.
- V segmente šperkov sa tento rok očakáva výrazný pokles dopytu takmer o 10 % medziročne, na najnižšiu úroveň za šesť rokov. Pokles má byť spôsobený najmä Indiou, čiastočne však môže byť zmiernený Čínou, kde podľa Silver Institute rastie záujem o pozlátené strieborné šperky.
- Výhlaď na rok 2026 naďalej počíta s tým, že celkový dopyt prevýši ponuku, hoci ponuka má dosiahnuť rekordných 1,05 miliardy uncí (medziročne +1,5 %). Očakávaný trhový deficit predstavuje približne 67 miliónov uncí.
V samostatnej správe skupina Heraeus zdôraznila, že zvýšená volatilita naprieč kovmi pravdepodobne pretrvá v prostredí rastúcich špekulácií na Západe aj v Číne. Zároveň uviedla, že ETF fondy v poslednom období absorbovali významnú časť predajného tlaku, čo naznačuje, že apetít retailových investorov nakupovať striebro zostáva silný. Investičný dopyt po zlate taktiež rastie: cena zlata za poslednú dekádu vzrástla o viac než 500 %, zatiaľ čo dolárový index sa pohybuje blízko 11-ročných miním.
SILVER (D1)
Striebro aktuálne testuje 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, ktorý často funguje ako symbolická hranica medzi medvedím a býčím momentom. Trvalé prerazenie nad 92 USD za uncu by mohlo otvoriť priestor smerom k 100 USD za uncu, v súlade s formáciou obrátená hlava a ramená. Na druhej strane pokles pod 80 USD za uncu by naznačoval, že predajcovia majú trh stále pod kontrolou a môžu naďalej obmedzovať pokusy o rast.
