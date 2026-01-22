Striebro sa odráža po prudkom poklese 📈 Je rastový trend späť? ❓

Striebro sa dnes pomerne rýchlo odrazilo späť k úrovni 94 USD po včerajšom raste na Wall Street – podporenom zmiernením obchodného napätia medzi USA a Európou – zatiaľ čo pevnejší americký dolár vyvíjal tlak na drahé kovy. Výsledkom bol predajný tlak nielen na striebro, ale aj na zlato a platinu.
- Striebro sa nakrátko obchodovalo v blízkosti 90 USD, ale pokles bol len dočasný a kov rýchlo našiel podporu, vďaka ktorej sa vyšplhal späť k 94 USD za uncu. Následne však rast stratil dynamiku a cena opäť klesla pod kľúčovú úroveň podpory – 50-periodový kĺzavý priemer na hodinovom grafe (oranžová línia).
- Od decembra pritom striebro túto úroveň prerazilo už osemkrát (vrátane včerajšieho pohybu) a takmer vždy rýchlo obnovilo rastový trend. Rovnako EMA200 (červená línia) pôsobí ako hlavná podporná úroveň pre momentum. Ak táto podpora opäť vydrží, oblasť okolo 90 USD by mala zostať kľúčovou zónou pre ceny v krátkodobom horizonte.
- Prípadné prerazenie pod približne 88 USD za uncu by však signalizovalo trvalejší tlak na pokles a predstavovalo by prvú hlbšiu korekciu od konca decembra 2025. Ak bude dolár pokračovať v posilňovaní a na Wall Street sa obnoví optimizmus, drahé kovy by mohli čeliť novým protivetrám a presunu špekulatívneho záujmu k iným aktívam.
SILVER (H1)
Zdroj: xStation5
Striebro od jesene 2025 zaznamenalo už dve korekcie a v oboch prípadoch dosiahol pokles približne 20 %. V aktuálnom kontexte by to znamenalo pohyb smerom k 75 USD za uncu – teda naspäť do konsolidačnej zóny z decembra.
Zdroj: xStation5
