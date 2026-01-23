Striebro v januári posilnilo o 40 % a smeruje k 100 USD za uncu 📈

Striebro si v januári pripísalo zisk viac ako 40 % a dnes sa obchoduje nad hranicou 98,5 USD za uncu, pričom ho podporuje oslabenie amerického dolára a rast cien zlata. Vo zvláštnej poznámke Bank of America uviedla, že cena 170 USD za uncu v dvojročnom horizonte je stále možná, ak sa do rastu začnú zapájať drobní investori – čo sa podľa všetkého práve deje. Trend je obzvlášť silný v Číne, kde sa spotová cena údajne pohybuje o niekoľko dolárov vyššie za uncu než v USA.
Cez víkend americká mincovňa takmer zdvojnásobila predajné ceny svojich strieborných mincí – nad 170 USD za uncu. Hoci Bank of America odhaduje, že fundamentálne odôvodnená cena striebra je dnes skôr okolo 60 USD za uncu, postupné znehodnocovanie fiat mien (vrátane dolára), pretrvávajúce fiškálne deficity a rastúca frustrácia medzi drobnými investormi naznačujú, že zvýšené alokácie do striebra a iných „tvrdých aktív“ môžu mať dlhodobý a strategický charakter.
Zdroj: xStation5
