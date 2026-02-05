Striebro v panike! Cena pod 80 dolárov

Striebro zaznamenáva prudký pokles o viac ako 10 %, keď prelomilo hranicu 80 USD za uncu. Ide o tvrdú korekciu po rekordnej rally v roku 2025. Tento vývoj neznamená kolaps fundamentov ponuky a dopytu, ale je primárne spôsobený nútenou likvidáciou špekulatívnych pákových pozícií, ktorú zosilnilo zvýšenie maržových požiadaviek a silnejší americký dolár.
Bezprostrednou príčinou prepadu je reakcia trhu na rozhodnutia CME, ktoré tvrdým spôsobom zasiahli krátkodobých špekulantov s vysokou pákou, držiacich long pozície z vrcholov nad 120 USD. Dnešný prepad pod 80 USD spolu s krátkodobým odrazom po počiatočnom výplachu zapadá do klasického vzorca vyberania ziskov a odstraňovania nadmernej páky.
Širšie makroekonomické faktory takisto ovplyvňujú cenové pohyby. Vymenovanie nového šéfa Fedu znížilo atraktivitu drahých kovov a posilnilo dolár. Časť predchádzajúcich ziskov striebra – ktoré v roku 2025 vzrástlo medziročne takmer o 200 % – bola založená na očakávaniach agresívneho znižovania úrokových sadzieb. Revízia týchto očakávaní spúšťa rotáciu kapitálu smerom k akciám, najmä v technologickom sektore, ktorý dosiahol silné výsledky.
Po prudkej korekcii zostáva trh so striebrom vysoko nestabilný. V najbližších týždňoch možno očakávať extrémnu volatilitu a ďalšie poklesy alebo ostré odrazy nie sú vylúčené.
Zdroj: xStation5
