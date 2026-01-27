Striebro vyskočilo o 8 % 📈 Blížia sa nové rekordy? ❓

Po včerajšom večernom prepade striebro rýchlo vymazalo straty a opäť naberá na sile – pokúša sa o prelomenie historických maxím. Švajčiarska rafinéria MKS PAMP uviedla, že dopyt zo strany drobných investorov je masívny a výrazne prevyšuje dostupnú ponuku. Pre napätý harmonogram dodávok a silný záujem o fyzické striebro sa čoraz viac uncí prepravuje letecky namiesto námornej dopravy. Nákupný tlak výrazne posilňujú investori z Číny a Indie, pričom trvalý dvojciferný prémiový rozdiel medzi šanghajskou a COMEX cenou naznačuje, že „západný“ trh má stále priestor na rast cien.
Od rána americký dolár citeľne oslabil, keď kontrakt DXY (USDIDX) klesol z približne 97 na 96,5. Investori započítavajú scenár trvalo mierneho Fedu, po špekuláciách, že Nick Rieder z BlackRocku by mohol prevziať vedúcu úlohu vo Federálnom rezervnom systéme. Zároveň trhy vnímajú rastúce riziko nižšieho záujmu o americké štátne dlhopisy, v dôsledku izolacionistickej zahraničnej politiky novej administratívy Bieleho domu. V kombinácii s napätými vzťahmi so spojencami (Európa a Kanada, ktorá teraz otvorene naznačuje zlepšenie vzťahov s Čínou) a čoraz viac anti-dolárovým blokom BRICS dochádza k zvýšeným investíciám do drahých kovov, predovšetkým do zlata (blížiaceho sa k 5 090 USD za uncu). Striebro z tohto trendu profituje nepriamo.
Zdroj: xStation5
Na krátkodobom 5-minútovom grafe indikátory MACD a RSI po vychladnutí podporujú možný odraz. Cena sa vracia späť k úrovni 113 USD za uncu, kde sme počas posledných hodín zaznamenali tri krátke, no medvedie impulzy.
Zdroj: xStation5
CFTC Commitment of Traders report (20. januára)
Pri pohľade na pozície na COMEXe vidíme, že komerčné subjekty (producenti, spracovatelia a koneční užívatelia) sú výrazne na short strane: približne 24,7 tis. short kontraktov oproti asi 5 tis. longom. V praxi ide o hedging voči poklesu cien alebo fixáciu budúcich predajov. Správcovia peňazí (fondy, CTA, inštitucionálni špekulanti) sú naopak: držia približne 20,6 tis. long a 10,7 tis. short kontraktov, čo znamená, že sú stále netto long a stávajú na rast cien. S rastom cien komerční hráči mierne uvoľnili tlak na pokles a pridali long pozície. Veľkí špekulanti však postupovali opačne: znížili longy a mierne zvýšili shorty, čo naznačuje prvú známku opatrnosti alebo výber ziskov. Veľkí špekulanti teda ostávajú na býčej strane, no v poslednom týždni sa objavili signály opatrnosti. Komerčné subjekty ostávajú „druhou stranou obchodu“, no svoje pozície mierne uvoľnili – čo sa obvykle deje, keď sú ceny vysoko a riziká boli už z veľkej časti zaistené. Malí obchodníci (Nonreportables) sú pritom výrazne býčí: približne 35,6 tis. long a 14,4 tis. short kontraktov, čo znamená, že zostávajú silne netto long a podporujú odraz trhu. To býva typické pre euforické fázy a silné trendy.
Zdroj: CFTC
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.