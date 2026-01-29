Striebro vystrelilo o rekordných 65 % za mesiac, no inštitúcie naďalej znižujú pozície 🚀

Trh so striebrom vykazuje jasnú divergenciu medzi inštitucionálnymi tokmi a maloobchodným dopytom. ETF fondy na striebro znížili svoje držby približne o 5,1 milióna trojských uncí počas poslednej seansy, čo predstavuje piaty po sebe nasledujúci deň odlivov a posúva celkový objem čistých predajov od začiatku roka takmer na 29 miliónov uncí. To naznačuje realizáciu ziskov alebo reštrukturalizáciu portfólií zo strany veľkých investorov po mimoriadne silnej cenovej rally. Napriek tomu celkový sentiment voči drahým kovom zostáva býčí, podporený slabším americkým dolárom, očakávaniami ohľadom menovej politiky v USA a rastúcou geopolitickou neistotou – faktormi, ktoré pozitívne ovplyvňujú celý sektor kovov vrátane zlata.
Držby strieborných ETF klesajú od polovice decembra 2025. Napriek tomu striebro od začiatku roka posilnilo o 65 %, ťahané silným maloobchodným a špekulatívnym dopytom.
Z cenového hľadiska zostáva striebro mimoriadne silné. Ceny vystrelili na nové historické maximá nad 119 USD za uncu a sú už takmer o 65 % vyššie od začiatku roka, po masívnej rally o 146 % v roku 2025.
Na mesačnej báze zaznamenalo striebro dva mimoriadne zisky — +25,9 % v decembri 2025 a +64,9 % v januári 2026. Január je historicky najsilnejším mesiacom pre striebro, a to aj bez započítania tohto rekordného roka. Naopak február a marec sú častejšie spojené s korekciou.
Fyzický dopyt exploduje v Ázii — najmä v Hongkongu a južnej Číne, kde investori čoraz viac vnímajú striebro ako lacnejšiu alternatívu k rekordne drahému zlatu. Obchody vypredávajú strieborné tehličky v priebehu niekoľkých hodín a výrobcovia šperkov presúvajú výrobu zo zlata na striebro.
