Strnad obhajuje CSG po bolestivom páde akcií 📉🛡️

- Akcie CSG od vstupu na burzu klesli približne o polovicu, Strnad však tvrdí, že trh firmu podceňuje.
- Kritiku výrobných kapacít zo strany Hunterbrook Media označil za nezmysel.
- Dodávky na Ukrajinu tvoria približne 27 % tržieb CSG, firma sa však chce ďalej diverzifikovať.
- Najväčšiu rastovú príležitosť vidí Strnad v Spojených štátoch a na ďalších mimoeurópskych trhoch.
- Akcie CSG od vstupu na burzu klesli približne o polovicu, Strnad však tvrdí, že trh firmu podceňuje.
- Kritiku výrobných kapacít zo strany Hunterbrook Media označil za nezmysel.
- Dodávky na Ukrajinu tvoria približne 27 % tržieb CSG, firma sa však chce ďalej diverzifikovať.
- Najväčšiu rastovú príležitosť vidí Strnad v Spojených štátoch a na ďalších mimoeurópskych trhoch.
Český miliardár Michal Strnad sa prvýkrát verejnejšie vyjadril k tlaku, ktorému čelí jeho obranná skupina CSG NV po prudkom poklese akcií. Cena akcií spoločnosti sa od jej vstupu na burzu znížila približne o polovicu, napriek tomu Strnad tvrdí, že investori firmu podceňujú. Podľa neho CSG naďalej plní to, čo pri primárnej verejnej ponuke akcií sľúbila, a krátkodobý vývoj na trhu nie je niečo, čo by spoločnosť mohla priamo ovplyvniť.
Výraznú úlohu v poslednom poklese zohrala správa Hunterbrook Media, ktorá spochybnila výrobné kapacity CSG v oblasti munície. Strnad tieto tvrdenia označil za nezmysel a uviedol, že kritika vychádza z nepochopenia obchodného modelu firmy. CSG podľa neho nie je iba klasickým výrobcom, ale pôsobí v širšom dodávateľskom reťazci, ktorý zahŕňa výrobu, kompletizáciu, dodávky aj spoluprácu s partnermi.
CSG v posledných rokoch výrazne ťažila z rastúceho dopytu po obrannom vybavení a munícii. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa tržby spoločnosti zvýšili viac než šesťnásobne, keďže európske štáty navyšujú vojenské výdavky, dopĺňajú zásoby a zároveň pokračujú v podpore Kyjeva. Dodávky na Ukrajinu aktuálne tvoria približne 27 % tržieb CSG, čo ukazuje význam ukrajinského trhu pre súčasné hospodárenie skupiny, ale zároveň aj potrebu ďalšej geografickej diverzifikácie.
Strnad sa ostro ohradil aj proti zmienkam o údajných historických väzbách CSG na Rusko. Pripomenul, že spoločnosť je dlhodobým dodávateľom Ukrajine už od roku 2014 a že spolupracuje s armádami NATO aj so Spojenými štátmi. Za dôkaz dôvery označil aj kontrakt americkej armády na vybudovanie zariadenia na plnenie veľkokalibrovej munície v Iowe. Podľa Strnada by podobná spolupráca nebola možná, ak by existovali pochybnosti o bezpečnostnom ukotvení firmy.
Pokles akcií CSG podľa neho nesúvisí iba so samotnou správou Hunterbrook Media, ale aj so širšou zmenou nálady v obrannom sektore. Pod tlak sa dostali aj väčšie európske obranné spoločnosti vrátane nemeckého Rheinmetallu. Investori začali viac zvažovať, či sa budúce konflikty nebudú čoraz viac presúvať k dronom, protivzdušnej obrane a novým technológiám, zatiaľ čo tradičná munícia a ťažká technika stratia časť významu.
Strnad však tento pohľad odmieta ako príliš zjednodušený. Podľa neho budú armády aj naďalej potrebovať klasické zbrane, muníciu a ťažkú techniku, pretože konflikty nemožno redukovať iba na drony a protidronové systémy. Tradičné obranné kapacity podľa neho zostanú kľúčové nielen v Európe, ale aj na Blízkom východe, v krajinách Perzského zálivu a ďalších regiónoch, ktoré navyšujú vojenské rozpočty.
Strnad zároveň uviedol, že neplánuje predávať ďalšie akcie CSG. Spoločnosť sa však aktívne pozerá po akvizičných príležitostiach a v niektorých prípadoch by mohla časť transakcií platiť akciami. Zvažované ciele sú podľa neho rozdelené približne rovnomerne medzi Európu a Spojené štáty. Zmysel dávajú najmä akvizície, ktoré posilnia súčasný biznis, zlepšia vertikálnu integráciu, privedú do skupiny nové know-how alebo umožnia získať väčšiu kontrolu nad vybraným trhom.
Významnú úlohu v ďalšej stratégii má zohrávať americký trh. CSG už v Spojených štátoch vlastní muničnú skupinu The Kinetic Group a získala kontrakt na vybudovanie veľkokapacitného muničného zariadenia v Iowe. Strnad označuje Ameriku za oblasť s najväčšou príležitosťou, pretože tamojší trh je rozsiahly, kapitálovo silný a rozhodovanie je podľa neho jednoduchšie než v Európskej únii, kde môžu procesy komplikovať rozdielne postoje všetkých 27 členských štátov.
Z investičného pohľadu je CSG zaujímavým, ale zároveň rizikovejším príbehom obranného sektora. Firma ťaží zo štrukturálneho rastu vojenských výdavkov, dopytu po munícii a expanzie mimo Európu. Súčasne však čelí vysokým očakávaniam investorov, citlivosti na mediálne správy, geopolitickým rizikám a otázkam týkajúcim sa dlhodobej udržateľnosti rastu po skončení najintenzívnejšej fázy vojny na Ukrajine. Strnadov odkaz trhu je však jasný: CSG podľa neho zostáva silná, plní svoje ciele a chce ďalej rásť prostredníctvom akvizícií aj expanzie do USA.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Zhrnutie trhov: Čo znamená Trumpova návšteva Pekingu pre trhy?
Honda pre elektromobily vykázala historickú stratu 📉
Čipový gigant čelí hrozbe štrajku 🚨
Koniec windfall dane pomáha rastu čistej ziskovosti ČEZ 💰
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.