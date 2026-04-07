Štvrťrok spoločnosti Samsung poháňaný umelou inteligenciou láme rekordy

Společnost Samsung Electronics očekává, že 1. čtvrtletí 2026 bude jedním z nejvýraznějších v historii firmy. Zisky i tržby mají prudce vzrůst díky mimořádně silné poptávce po pamětech využívaných v umělé inteligenci a infrastruktuře datových center. Jako jeden z předních dodavatelů pamětí pro trénování AI modelů a budování datových center firma plně těží z boomu kolem AI, který by se podle odhadů měl promítnout do rekordních výsledků.
Klíčové odhadované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2026
- Provozní zisk by měl dosáhnout přibližně 57,2 bilionu wonů, tedy zhruba 38 miliard USD, což představuje více než osminásobný růst oproti 1. čtvrtletí 2025, kdy činil 6,69 bilionu wonů.
- Tržby se odhadují na přibližně 133 bilionů wonů, což znamená růst zhruba o 70 % a zároveň první překonání hranice 100 bilionů wonů v jednom čtvrtletí v historii společnosti.
- Segment pamětí, včetně DRAM, NAND a HBM, by měl tvořit přibližně 40 % tržeb.
Hlavním motorem těchto mimořádně silných odhadovaných výsledků je poptávka po vysokopropustné paměti, zejména HBM, která se používá v akcelerátorech od společností NVIDIA, AMD a dalších hráčů pohánějících infrastrukturu AI. Budování datových center a AI modelů vyžaduje obrovské množství paměťových zdrojů, což vytváří omezení na straně nabídky a tlačí ceny čipů vzhůru. Odhady naznačují, že ceny pamětí pro datová centra budou pravděpodobně dál růst. Samsung tak efektivně promítl boom AI do své bilance a paměti se staly hlavním zdrojem jeho zisků.
Reakce trhu na tyto odhady byla okamžitá. Akcie v první hodině obchodování rostly a udržely si silné momentum. Čtvrtletní výhled Samsungu výrazně překonal analytický konsenzus, což se na trhu označuje jako „super surprise“.
Z pohledu trhu odhadované výsledky jasně ukazují, že Samsung je jedním z hlavních příjemců globálního boomu v oblasti AI. Jeho paměti DRAM a HBM pro datová centra a systémy AI tvoří základ růstu zisků. Investoři by si ale zároveň měli uvědomovat rizika spojená s napětím v regionech důležitých pro dodavatelský řetězec, možnost další eskalace konfliktu v Perském zálivu a pokračující patovou situaci kolem blokády Hormuzského průlivu.
Samsung Electronics tak nejen upevňuje svou pozici paměťového giganta, ale odhadované výsledky také ukazují, že firma má být jedním z klíčových příjemců globální vlny kolem AI. Silná poptávka po pamětech DRAM a HBM využívaných v datových centrech a při trénování AI modelů by měla podporovat rekordní tržby i zisky také v dalších čtvrtletích. Společnost tak zůstává atraktivním hráčem na asijském trhu s expozicí vůči infrastruktuře datových center a růstu technologií AI, nabízí solidní finanční fundamenty, ale zároveň zůstává vystavena cyklickým a geopolitickým rizikům.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.