Sú prediction markets formou hazardu? 🎲

- Coinbase a Gemini Titan čelia v New Yorku žalobe kvôli prediction markets
- Žaloba tvrdí, že predikčné trhy porušujú zákony proti nelegálnemu hazardu
- Akcie Coinbase po správe klesali o 7,5 %
V New Yorku boli počas včerajška zažalované spoločnosti Coinbase a Gemini Titan s tvrdením, že ich prediction markets, teda predikčné trhy, porušujú štátne zákony proti nelegálnemu hazardu. Akcie Coinbase po týchto správach klesali o 7,5 %.
Prediction markets sú trhy, na ktorých ľudia obchodujú kontrakty naviazané na výsledok budúcich udalostí, napríklad volieb, športových zápasov alebo ekonomických rozhodnutí. Cena týchto kontraktov potom odráža, akú pravdepodobnosť trh danému výsledku pripisuje.
Celý prípad prichádza v čase, keď sa o dohľad nad predikčnými trhmi preťahujú štátni regulátori a federálna Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC). Predikčné trhy výrazne získali na popularite po amerických prezidentských voľbách v roku 2024, keď ich priebežné pravdepodobnosti presnejšie odhadli víťazstvo Donalda Trumpa nad Kamalou Harris, než tomu bolo pri tradičných volebných prieskumoch.
Práve CFTC sa v posledných týždňoch snaží posilniť svoju právomoc nad týmto segmentom. Na začiatku apríla zažalovala štáty Arizona, Connecticut a Illinois, aby im zabránila samostatne regulovať prediction markets. Federálny úrad sa odvoláva na svoju výhradnú právomoc nad komoditnými derivátovými trhmi, do ktorých podľa jeho výkladu patria aj predikčné kontrakty.
Ďalší dôležitý precedens prišiel o niekoľko dní neskôr, keď odvolací súd vo Filadelfii rozhodol v prospech spoločnosti Kalshi. Súd uviedol, že CFTC má výhradný dohľad nad jej športovými event contracts a že regulátori hazardu v New Jersey ich nemôžu zakázať. Kalshi už skôr zažalovala aj newyorskú hernú komisiu, aby predbežne zablokovala prípadný zákaz svojich kontraktov v tomto štáte. Tento spor zatiaľ pokračuje. Naopak štát Nevada získal dočasné súdne opatrenia, ktoré zakazujú Kalshi a Coinbase v tomto štáte tieto kontrakty ponúkať.
Coinbase a Gemini spustili svoje predikčné trhy v polovici decembra a podľa súdnych dokumentov ich prevádzkujú vo všetkých amerických štátoch. To z nich robí výrazných hráčov v segmente, ktorý sa rýchlo rozširuje, no zároveň naráža na čoraz silnejší regulačný odpor. Celý prípad tak môže byť dôležitým testom toho, či budú prediction markets v USA do budúcna posudzované skôr ako finančné deriváty, alebo ako forma online hazardu. Práve odpoveď na túto otázku bude mať zásadný dopad nielen na Coinbase a Gemini, ale aj na celý rýchlo rastúci sektor.
Graf COIN.US (D1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.