Súd v Kalifornii nariadil firmám Meta a Google zaplatiť 6 miliónov dolárov 💰

Súd v Kalifornii nariadil firmám Meta a Google zaplatiť celkovo 6 mil. dolárov.
Akcie Mety dnes klesajú o 5 %, akcie Googlu klesajú o 1,5 %.
Súd v Kalifornii nariadil firmám Meta a Google zaplatiť celkovo 6 mil. dolárov.
Akcie Mety dnes klesajú o 5 %, akcie Googlu klesajú o 1,5 %.
Počas včerajška boli zverejnené verdikty dvoch súdnych prípadov v USA, ktoré sa týkajú rastúcej vlny žalôb proti firmám Meta a Google. Súd shľadal spoločnosti vinné z toho, že úmyselne vytvárajú závislosť na svojich platformách, čo je rizikové najmä pre deti. Tento rozsudok môže viesť k právnej bitke a odvolaniu, tento prípad by tiež mohol preformulovať spôsob, akým americký právny rámec chráni technologické firmy pred žalobami.
Súd v Kalifornii rozhodol, že Meta a Google sú zodpovedné za depresiu a samovražedné myšlienky mladej ženy, ktorá uviedla, že sa stala závislou na Instagrame a YouTube v mladom veku, súd im nariadil spoločne zaplatiť 6 miliónov dolárov (4,2 mil. Meta a 1,8 mil. Google) ako odškodné.
V samostatnom súdnom prípade súd nariadil spoločnosti Meta zaplatiť 375 miliónov dolárov kvôli tomu, že firma mala klamať používateľov o bezpečnosti svojich produktov pre mladých používateľov a umožnila sexuálne vykorisťovanie detí na svojich platformách. Akcie Mety dnes klesajú o 5 %, zatiaľ čo akcie Googlu klesajú len približne o 1,5 %.
Meta a Google popreli obvinenia a argumentovali, že podnikli kroky na ochranu mladých ľudí. V oboch prípadoch Meta požiadala sudcu, aby žalobu zamietol, rovnako ako Google v prípade v Kalifornii. Firmy uvádzajú, že sú chránené Sekciou 230. Sekcia 230 je časť amerického federálneho zákona, ktorá poskytuje právnu ochranu online platformám (ako sú sociálne médiá, fóra, blogy a ďalšie internetové platformy), pokiaľ ide o obsah, ktorý vytvárajú ich používatelia. Súdci túto argumentáciu odmietli a rozhodli, že prípady môžu pokračovať k súdnemu konaniu.
Za rok 2025 dosiahla Meta čistý zisk približne 60 miliárd USD, Google vykázal čistý zisk približne 132 miliárd USD. Odškodnenie vo výške 6 miliónov USD vo spomenutom súdnom prípade pre Meta a Google môže mať najmä reputačný dopad. Avšak pri porovnaní s dosiahnutými ziskami ide o zanedbateľnú čiastku v porovnaní s ich obrovskými ziskami, ktoré sú v rádoch desiatok miliárd dolárov.
Články:
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude opäť vytvára tlak na Nasdaq
