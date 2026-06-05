SpaceX narazila na pravidlá S&P. Rýchly vstup do S&P 500 sa nekoná 🚨

Spoločnosť S&P Global potvrdila, že nebude meniť podmienky pre zaradenie firiem do svojich hlavných akciových indexov. Tento krok predstavuje komplikáciu pre SpaceX Elona Muska, ktorá sa usilovala o možnosť rýchlejšieho vstupu do prestížneho indexu S&P 500 po plánovanom vstupe na burzu.
SpaceX sa podľa dostupných informácií chystá získať až 75 miliárd USD a cieli na ocenenie okolo 1,75 bilióna USD. Takáto valuácia by ju zaradila medzi najhodnotnejšie verejne obchodované spoločnosti v USA. Problémom však zostáva, že do voľného obchodovania má byť uvoľnená iba časť akcií a firma zároveň nespĺňa niektoré dôležité kritériá pre zaradenie do indexu.
S&P zdôraznilo, že výnimky z pravidiel týkajúcich sa finančnej životaschopnosti, dĺžky obchodovania na burze a investovateľného podielu akcií by nemali byť udeľované iba na základe vysokej trhovej kapitalizácie. Inými slovami, samotná veľkosť SpaceX nestačí na to, aby firma získala prednostné zaobchádzanie.
Jedným z kľúčových pravidiel pre vstup do S&P 500 je aj ziskovosť podľa amerických účtovných štandardov GAAP. Firma musí byť zisková v poslednom štvrťroku a zároveň v súčte za posledné štyri štvrťroky. SpaceX však v roku 2025 vykázala čistú stratu 4,94 miliardy USD, hoci jej tržby vzrástli o 33 % na 18,67 miliardy USD.
Rozhodnutie S&P je významné aj preto, že index S&P 500 sledujú pasívne fondy s aktívami v rádoch biliónov dolárov. Ak by SpaceX vstúpila do indexu rýchlejšie, tieto fondy by boli nútené nakupovať jej akcie. To by mohlo výrazne podporiť dopyt po titule krátko po IPO.
S&P však podľa komentárov z trhu dala prednosť dôveryhodnosti pravidiel pred tlakom na prispôsobenie sa mimoriadne veľkej technologickej emisii. Analytici poukazujú na to, že udeľovanie výnimiek firmám iba pre ich veľkosť, navyše bez splnenej ziskovosti, by mohlo oslabiť transparentnosť celého indexového systému.
Zatiaľ čo S&P zostáva pri svojich hlavných indexoch prísna, Nasdaq už pravidlá upravil tak, aby novo zalistované megakapitalizačné spoločnosti mohli jednoduchšie vstúpiť do indexu Nasdaq 100. To môže byť pre SpaceX dôležité, pretože fondy sledujúce tento index by po jej zaradení museli nakupovať časť verejne dostupných akcií.
SpaceX zároveň získava cestu do širších indexov, napríklad S&P Total Market Index, Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, Russell U.S. Equity Indexes alebo FTSE Global Equity Index Series. Tieto indexy však nemajú rovnakú váhu ako S&P 500, a preto ich vplyv na dopyt po akciách pravdepodobne nebude taký výrazný.
Z pohľadu investorov je rozhodnutie S&P dôležitým varovaním. SpaceX môže byť mimoriadne atraktívnou firmou vďaka rastu tržieb, technologickému postaveniu a veľkosti plánovaného IPO, ale automatický indexový dopyt zo strany fondov sledujúcich S&P 500 sa zatiaľ nedostaví. Pre ocenenie akcií po IPO tak bude dôležité nielen nadšenie trhu, ale aj schopnosť firmy preukázať ziskovosť a dostatočnú likviditu akcií.
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