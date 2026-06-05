Lululemon Athletica klesá o 14 % po zverejnení tržieb pre slabé predaje v Severnej Amerike 📉

Akcie spoločnosti Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) klesli približne o 12 % po tom, čo firma zverejnila výsledky za fiškálny prvý štvrťrok 2026. Hoci tržby a zisk na akciu boli zhruba v súlade s očakávaniami trhu, investorov znepokojil znížený celoročný výhľad a ďalšie známky slabnúceho dopytu v Severnej Amerike.
Trh čoraz viac spochybňuje, či sú problémy spoločnosti, najmä snaha znovu naštartovať rast na americkom trhu, iba dočasné. Alebo či odrážajú hlbšie zhoršenie pozície jednej z najznámejších prémiových značiek športového oblečenia na svete. Akcie klesli na najnižšiu úroveň od mája 2018 a ich slabosť zaťažuje sentiment v širšom sektore športového oblečenia, vrátane konkurenčnej spoločnosti Nike, ktorej akcie sa obchodujú blízko najnižších úrovní za 15 rokov.
Kľúčové body
- Tržby vzrástli medziročne o 4 % na 2,47 miliardy USD
- Čistý zisk klesol z 314,5 milióna USD na 195 miliónov USD (-38 % medziročne)
- Zisk na akciu klesol z 2,60 USD na 1,69 USD
- Hrubá marža sa znížila o 410 bázických bodov na 54,2 %
- Prevádzková marža klesla o 730 bázických bodov na 11,2 %
- Porovnateľné tržby vzrástli o 1 %
- Porovnateľné tržby v Amerike klesli o 5 %
- Medzinárodné porovnateľné tržby vzrástli o 13 %
- Tržby v pevninskej Číne vzrástli o 30 %
- Spoločnosť znížila výhľad zisku na akciu pre fiškálny rok 2026 na 10,95–11,15 USD z predchádzajúcich 12,10–12,30 USD
- Výhľad tržieb bol znížený na 11,0–11,15 miliardy USD z predchádzajúcich 11,35–11,50 miliardy USD
Výsledky splnili očakávania, ale ziskovosť sa ďalej zhoršuje
Z pohľadu tržieb spoločnosť Lululemon doručila výsledky, ktoré boli zhruba v súlade s očakávaniami Wall Street. Firma vykázala tržby 2,47 miliardy USD oproti odhadom analytikov na úrovni 2,44 miliardy USD, zatiaľ čo zisk na akciu presne zodpovedal konsenzu 1,69 USD.
Podkladový obraz ziskovosti bol však výrazne slabší. Prevádzkový zisk medziročne klesol o 37 %, zatiaľ čo čistý zisk sa znížil o 38 %. Hrubá marža zároveň klesla na 54,2 %, čo poukazuje na rastúce nákladové tlaky a slabnúcu cenovú silu.
Tento trend je pre investorov obzvlášť dôležitý, pretože Lululemon si historicky udržiaval prémiové ocenenie vďaka schopnosti dosahovať špičkové marže v odvetví a silnej hodnote značky.
Čína zostáva motorom rastu, ale Severná Amerika ďalej zaťažuje výsledky
Najsilnejšou časťou štvrťroka zostalo medzinárodné podnikanie spoločnosti. Tržby mimo Severnej Ameriky vzrástli o 22 %, zatiaľ čo medzinárodné porovnateľné tržby sa zvýšili o 13 %.
Ako kľúčový motor rastu vynikla Čína. Tržby v pevninskej Číne vzrástli o 30 %, zatiaľ čo porovnateľné tržby sa zvýšili o 20 %. To potvrdzuje význam tohto trhu v dlhodobej rastovej stratégii spoločnosti Lululemon.
Naopak Severná Amerika zostáva pod tlakom. Tržby v regióne klesli o 3 %, zatiaľ čo porovnateľné tržby sa znížili o 5 %. Tento segment zostáva hlavným zdrojom obáv pre investorov aj analytikov.
Znížený výhľad spustil prudký výpredaj
Najväčším sklamaním bol výhľad manažmentu pre nadchádzajúce štvrťroky.
Pre druhý štvrťrok Lululemon očakáva tržby medzi 2,45 miliardy USD a 2,47 miliardy USD a zisk na akciu 1,76–1,81 USD. Obe hodnoty sú pod očakávaniami Wall Street.
Ešte dôležitejšie je, že spoločnosť výrazne znížila celoročný výhľad. Manažment teraz očakáva zisk na akciu za fiškálny rok 2026 vo výške 10,95–11,15 USD, čo je takmer o 10 % menej než predchádzajúci odhad.
Zníženie výhľadu naznačuje náročnejšie spotrebiteľské prostredie a pomalšie tempo oživenia, než manažment očakával ešte pred niekoľkými mesiacmi.
Podľa spoločnosti makroekonomická neistota a opatrné výdavky na zbytočný tovar ďalej tlačia na dopyt na kľúčových trhoch.
Analytici znižujú cieľové ceny a graf ukazuje pretrvávajúcu slabosť
Po zverejnení výsledkov niekoľko veľkých maklérskych spoločností znížilo cieľové ceny akcií Lululemon. Stifel znížil cieľovú cenu zo 176 USD na 134 USD a ponechal odporúčanie Hold. Firma uviedla, že hlavné severoamerické podnikanie spoločnosti sa v apríli a máji ďalej zhoršovalo a teraz očakáva, že porovnateľné tržby zostanú záporné až do prvej polovice fiškálneho roka 2027.
Podobné obavy vyjadrili aj ďalší analytici. Wells Fargo znížilo cieľovú cenu na 110 USD, Jefferies ju znížila na 115 USD a BofA Securities znížila ocenenie na 140 USD.
Spoločnou témou týchto revízií je slabnúci dopyt v Severnej Amerike, pokračujúci tlak na marže a obavy zo straty trhového podielu. Niektorí analytici sa tiež začínajú pýtať, či spoločnosť nečelí širšiemu problému značky, nie iba dočasnej výzve spojenej s produktovým cyklom.
Z technického pohľadu pokles akcií na osemročné minimá posilňuje negatívny príbeh okolo titulu. Prerazenie smerom nadol odráža nielen slabšie očakávania ziskovosti, ale aj rastúcu neistotu týkajúcu sa udržateľnosti prémiovej pozície spoločnosti Lululemon.
Napriek týmto výzvam spoločnosť ďalej vykazuje silný medzinárodný rast a rozšírila svoju globálnu sieť predajní na 816 lokalít. Bývalá manažérka spoločnosti Nike Heidi O’Neill sa navyše v nadchádzajúcich mesiacoch ujme funkcie CEO. Investori dúfajú, že táto zmena vo vedení pomôže obnoviť rastovú dynamiku.
Niekoľko nasledujúcich štvrťrokov pravdepodobne rozhodne, či Lululemon prechádza iba dočasným prevádzkovým spomalením, alebo či čelí štrukturálnejšej výzve pre svoju značku a dlhodobý rastový príbeh.
Zdroj: xStation5
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