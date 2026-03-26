Super Micro čelí akcionárskej žalobe po kauze serverov spojenej s Čínou⚖️

Akcionári 25. marca zažalovali spoločnosť Super Micro a obvinili výrobcu AI serverov z toho, že zatajuje expozíciu voči predajom do Číny a slabiny v dodržiavaní exportných pravidiel. Žaloba prišla necelý týždeň po tom, čo akcie 20. marca klesli o 33 % a firma prišla približne o 6,1 miliardy USD trhovej hodnoty po oznámení obvinení voči spoluzakladateľovi Yih-Shyanovi Liawovi a ďalším dvom osobám v súvislosti s údajným schématom zahŕňajúcim najmenej 2,5 miliardy USD serverov. Samotná Super Micro trestne obvinená nebola, no civilný spor prináša nový tlak na oblasť governance a compliance.
Čo žaloba tvrdí
Navrhovaná hromadná žaloba bola podaná na federálnom súde v San Franciscu a medzi žalovanými sú Super Micro, generálny riaditeľ Charles Liang, finančný riaditeľ David Weigand a Liaw. Investori tvrdia, že firma nadhodnocovala svoje obchodné vyhliadky tým, že nezverejnila, že významná časť predajov serverov smerovala k spoločnostiam v Číne a že mala podstatné slabiny v dodržiavaní exportných zákonov. Žaloba žiada bližšie neurčené odškodnenie pre investorov, ktorí akcie nakúpili medzi 30. aprílom 2024 a 19. marcom 2026.
Super Micro už skôr uviedla, že s vládnymi orgánmi spolupracuje a že údajné konanie bolo v rozpore s internými pravidlami spoločnosti. Ani Super Micro ani Nvidia trestne obvinené neboli a Nvidia nie je žalovanou stranou v akcionárskej žalobe.
Prečo to trhy sledujú
Nový civilný spor nadväzuje na trestný prípad zverejnený 19. marca. Americké úrady tvrdia, že Liaw, Ruei-Tsang Chang a Ting-Wei Sun pomáhali presmerovávať AI servery zostavené v USA cez Taiwan a juhovýchodnú Áziu k zákazníkom v Číne, pričom v rokoch 2024 a 2025 malo byť nakúpených približne 2,5 miliardy USD serverov a medzi koncom apríla a polovicou mája 2025 malo byť do Číny údajne odoslaných najmenej 510 miliónov USD.
To je dôležité preto, že Super Micro vstupovala do roka 2026 so silným dopytom po AI serveroch, no teraz čelí výrazne silnejšiemu tlaku v oblasti governance a compliance. Dňa 26. marca sa akcie obchodovali okolo 24,05 USD, teda približne o 8,3 % vyššie oproti predchádzajúcemu záveru, stále však výrazne pod úrovňami pred kolapsom z 20. marca. Trhy teraz budú sledovať prípadnú reakciu firmy, známky narušenia zákazníckeho dopytu a tiež to, či právne dôsledky zostanú obmedzené na jednotlivcov, alebo prerastú do širšieho prevádzkového problému.
Grafy, ktoré sledovať
Graf: akcie Super Micro
Graf by ukázal prudký prepad z 20. marca na 20,53 USD po jednodňovom poklese o 33,3 %, po ktorom nasledovalo len čiastočné zotavenie k úrovni okolo 24,05 USD dňa 26. marca. Hlavným záverom je, že investori časť počiatočného šoku vymazali, no akcie sa stále obchodujú pod silným tlakom spojeným s governance a exportnou compliance. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Dell
Graf Dellu by ukázal relatívnu silu, keď sa akcie 26. marca obchodovali okolo 184,01 USD, teda približne o 4,0 % vyššie oproti predchádzajúcemu záveru. Porovnanie by ukázalo, že právne a compliance riziko pri Super Micro naďalej pomáha udržiavať záujem investorov o väčších konkurentov v oblasti AI serverov. Zdroj: xStation5
