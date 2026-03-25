Super Micro sa snaží stabilizovať po kauze DOJ, ktorá spustila 33% pád akcií

Akcie Super Micro 20. marca uzavreli so stratou viac ako 33 % po tom, čo americkí prokurátori obvinili tri osoby spojené so spoločnosťou, vrátane spoluzakladateľa Yih-Shyana Liawa, z napomáhania pri pašovaní najmenej 2,5 miliardy USD amerických AI technológií do Číny. Super Micro uviedla, že v prípade nie je vedená ako obžalovaná a s vyšetrovateľmi spolupracovala. Akcie následne v aftermarkete vzrástli o 2 % po tom, čo firma oznámila Liawovu rezignáciu z predstavenstva a vymenovanie poverenej šéfky compliance.
Obvinenia DOJ a reakcia spoločnosti
Reuters uviedol, že prokurátori obvinili Liawa, obchodného manažéra Ruei-Tsanga Changa a kontraktora Tinga-Weia Suna z toho, že smerovali servery vyrobené v USA cez Taiwan a juhovýchodnú Áziu, kde mali byť prebalené do neoznačených krabíc a odoslané do Číny. Americké exportné obmedzenia na pokročilé AI čipy do Číny platia od roku 2022. Super Micro uviedla, že oboch zamestnancov postavila na administratívne voľno, ukončila spoluprácu s kontraktorom a ďalej spolupracuje s vládnymi úradmi.
Podanie 8-K z 20. marca zároveň uviedlo, že Liawova rezignácia z predstavenstva nebola výsledkom nezhody so spoločnosťou. Super Micro zároveň vymenovala DeAnnu Lunu za poverenú šéfku compliance, čo ukazuje, že pre investorov sa teraz otázky riadenia firmy a dodržiavania exportných pravidiel stali kľúčovou témou.
Silný dopyt po AI serveroch naráža na nové compliance riziko
Právny šok prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo Super Micro zvýšila výhľad tržieb pre fiškálny rok 2026 najmenej na 40 miliárd USD z predchádzajúcich 36 miliárd USD, keďže dopyt po jej AI-optimalizovaných serveroch zostával silný. Reuters uviedol, že tržby za druhý štvrťrok dosiahli 12,68 miliardy USD, čo bolo nad analytickým odhadom 10,23 miliardy USD, zatiaľ čo výhľad tržieb pre tretí štvrťrok na úrovni približne 12,3 miliardy USD tiež prekonal očakávania vo výške 10,17 miliardy USD.
Akcie sa tak teraz pohybujú medzi silným dopytom po AI infraštruktúre a novým compliance rizikom. Reuters uviedol, že Melius Research vidí „enormné“ riziko pre tržby, ak zákazníci začnú prehodnocovať expozíciu voči dodávateľovi, zatiaľ čo Dell je vnímaný ako pravdepodobný víťaz vďaka svojej veľkosti a tesnejším väzbám na Nvidia. Trhy teraz budú sledovať reakciu zákazníkov, prípadné ďalšie právne dôsledky a aj to, či zmeny v oblasti compliance pomôžu stabilizovať sentiment.
Grafy, ktoré sledovať
Graf: akcie Super Micro
Graf by ukázal prudký prepad z 20. marca, keď akcie uzavreli o viac ako 33 % nižšie, a následne len obmedzené zotavenie po rezignácii člena predstavenstva a zmenách v compliance. K 25. marcu sa SMCI obchodovala za 23,82 USD po otvorení na 22,58 USD, čo naznačuje určité upokojenie sentimentu, no po výpredaji zostáva situácia krehká. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Dell
Graf Dellu by ukázal relatívnu outperformance po správach okolo Super Micro. Dell 20. marca vzrástol o 6 %, keď ho analytici označili za hlavného potenciálneho príjemcu prípadného presunu zákazníkov, a k 25. marcu sa akcie obchodovali za 180,49 USD. Zdroj: xStation5
