Swatch ďalej čelí neistote ⌚

- Swatch varuje, že geopolitická a ekonomická neistota bude pokračovať aj v roku 2026.
- Prevádzková marža sa v roku 2025 prepadla o viac ako 50 %.
- Firma naďalej verí v rast predajov a lepšiu ziskovosť v roku 2026.
- Výrobu mimo Švajčiarska presúvať nechce a trvá na označení Swiss Made.
Švajčiarska spoločnosť Swatch Group upozornila, že politické aj ekonomické problémy budú pokračovať aj v roku 2026. Vedenie firmy vo výročnej správe kritizovalo najmä dopady ciel, obchodných narušení a celkovo nestabilného globálneho prostredia, ktoré v posledných mesiacoch výrazne zasiahlo celý sektor luxusného tovaru.
Swatch má za sebou zložitý rok 2025. Prevádzková marža spoločnosti sa prepadla o viac než polovicu, keď firma čelila slabšiemu dopytu v Číne, silnému švajčiarskemu franku a aj dopadom colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa v USA. Najnovšie sa navyše pridáva aj napätie na Blízkom východe, ktorý podľa analytikov UBS tvoril približne 9 % tržieb firmy v roku 2025. Akcie Swatch od začiatku tohto konfliktu stratili približne 10 %.
Napriek týmto problémom však firma ponechala svoj výhlaď na rok 2026 bez zmeny. Naďalej očakáva veľmi pozitívny vývoj predajov aj objemov, čo by malo postupne podporiť aj ziskovosť. Swatch zároveň trvá na svojej stratégii udržiavať pracovné miesta, výrobu aj zásoby pripravené na budúce oživenie dopytu, hoci časť investorov túto politiku kritizuje pre vyššie náklady.
Spoločnosť tiež zopakovala, že neplánuje presúvať výrobu mimo Švajčiarska. Podľa vedenia zostáva záväzok k značke Swiss Made kľúčový a firma nechce meniť výrobnú základňu len kvôli tlaku miestnych úradov alebo obchodnej politiky.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie Swatch Group sa obchodujú okolo 166,40 CHF a technický obraz sa v posledných týždňoch výrazne zhoršil. Cena sa nachádza pod EMA 50 na úrovni 179,23 CHF a zároveň aj pod SMA 100 okolo 174,87 CHF, čo potvrdzuje prevažujúce medvedie nastavenie. Po predchádzajúcom raste k oblasti nad 200 CHF prišiel výrazný obrat a titul sa postupne zosunul späť k dôležitému supportu blízko súčasných hodnôt. RSI sa drží okolo 39,1, teda pod neutrálnou hranicou, čo ukazuje na pokračujúce slabé momentum, bez toho, aby bol titul výrazne prepredaný. Teraz je kľúčové, či sa akcie udržia nad oblasťou 166 CHF. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor na pokles smerom k pásmu 162 až 157 CHF. Naopak, na zlepšenie sentimentu by bol potrebný návrat nad 174,9 CHF a následne aj nad 179,2 CHF, kde ležia hlavné kĺzavé priemery a najbližšie výraznejšie rezistencie.
Zdroj: xStation5
