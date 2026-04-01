🚬 Tabakový sektor pod tlakom — Philip Morris klesá o 6 % po kroku FDA

Na začiatku utorkovej seansy na Wall Street patrí tabakový sektor medzi najhoršie segmenty celého akciového trhu. Líder odvetvia, Philip Morris International (PM), stráca takmer 5,6 %, a patrí tak medzi najväčších porazených dňa naprieč širším trhom. Bezprostredným impulzom pre výpredaj sú nové správy agentúry Reuters o rastúcich regulačných problémoch okolo populárnych nikotínových vrecúšok ako ZYN a Velo.
FDA, ktorá mala do konca roka 2025 v rámci pilotného programu urýchliť schvaľovanie nových produktov, zatiaľ stále odkladá rozhodnutie o žiadostiach podaných spoločnosťami PMI a British American Tobacco. Podľa troch anonymných zdrojov blízkych agentúre majú vedci z FDA vážne obavy z rizika závislosti u mladých používateľov a detí, čo spochybňuje súčasnú rastovú stratégiu oboch firiem. BTI (British American Tobacco) reaguje poklesom o 1,5 %, zatiaľ čo Altria (MO) stráca 1,7 %.
Za zmienku stojí, že samotný Philip Morris predal v Spojených štátoch takmer 794 miliónov vrecúšok ZYN, teda viac než dvojnásobok objemu predaného v roku 2023. Trh s alternatívnymi nikotínovými produktmi v USA má hodnotu približne 22 miliárd USD, takže akékoľvek regulačné zdržanie má priamy dopad na očakávaný rast tržieb. Dnešné poklesy odrážajú obavy investorov, že namiesto očakávaného schválenia môžu firmy čeliť ďalším mesiacom neistoty.
Napriek tomu si po opatrnom postoji FDA spoločnosť Jefferies zachováva pozitívny pohľad na PM ako na lídra segmentu. ZYN si drží cenovú prémiu 6,80 USD za balenie vrecúšok, čo je výrazne nad trhovým priemerom. Analytici však zároveň pripúšťajú, že rast objemov sa zreteľne spomalil. V marci dosiahol rast iba 2,4 % oproti 7,1 % vo februári. Tabakový sektor, tradične vnímaný ako defenzívny, dnes zreteľne zaostáva za širším trhom a stáva sa jedným z najslabších článkov celej burzy.
Zdroj: xStation
