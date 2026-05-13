Taliansky energetický gigant hľadá silných investorov 💶

- Eni podľa zdrojov rokuje s fondmi ako Apollo, KKR a Stonepeak o možnej transakcii naviazanej na FLNG aktíva.
- Potenciálna dohoda by mohla spoločnosti priniesť najmenej 1 miliardu eur a uvoľniť kapitál na nové projekty.
- LNG aktíva Eni v Afrike a ďalších regiónoch môžu investorom ponúknuť diverzifikáciu mimo Blízkeho východu.
- Spoločnosť plánuje ďalšie plávajúce LNG platformy v Mozambiku a Argentíne, čo potvrdzuje jej silné ambície na globálnom LNG trhu.
Talianska energetická skupina Eni podľa zdrojov z trhu skúma možnosť dohody s veľkými investičnými fondmi, ktorá by bola naviazaná na jej aktíva v oblasti plávajúceho skvapalneného zemného plynu. Spoločnosť mala osloviť Morgan Stanley, aby jej pomohla získať kapitál od infraštruktúrnych a investičných hráčov, medzi ktorými sa podľa dostupných informácií spomínajú Apollo, KKR a Stonepeak. Rokovania sa zatiaľ nachádzajú v ranej fáze, a preto nie je isté, či bude akákoľvek transakcia skutočne dokončená. Ak by sa však dohodu podarilo uzavrieť, mohla by Eni priniesť najmenej 1 miliardu eur. To by firme poskytlo dodatočný priestor na financovanie nových energetických projektov.
Tento krok zapadá do širšej stratégie Eni, ktorá sa snaží efektívnejšie pracovať so svojím kapitálom a využívať záujem infraštruktúrnych fondov o stabilné energetické aktíva. Podľa jedného z diskutovaných návrhov by vybraný fond vložil počiatočnú hotovosť do špeciálneho investičného nástroja, ktorý by následne získal nárok na platby plynúce z vybraných FLNG aktív. Pre Eni by takáto štruktúra znamenala možnosť uvoľniť časť kapitálu bez toho, aby sa nutne musela vzdať strategickej kontroly nad samotnými projektmi. Pre fondy by naopak išlo o príležitosť získať expozíciu voči infraštruktúre spojenej s LNG, teda segmentu, ktorý v súčasnom prostredí vysokej energetickej neistoty naberá na význame.
Záujem o LNG aktíva rastie v čase, keď Európa a Ázia súperia o dodávky skvapalneného zemného plynu na globálnom trhu. Situáciu ďalej komplikuje narušenie dodávok spojené s dopadmi vojny s Iránom, kvôli čomu sa štáty aj firmy snažia viac diverzifikovať zdroje energie mimo najrizikovejších oblastí. Práve v tomto prostredí môže mať Eni výhodu, pretože si v posledných rokoch vybudovala rozsiahle skúsenosti s prevádzkou takzvaných plávajúcich LNG jednotiek. Tieto platformy umožňujú spracovávať a skvapalňovať plyn priamo z offshore polí a následne ho exportovať na zahraničné trhy. To zvyšuje flexibilitu dodávok a znižuje závislosť od klasickej pevninskej infraštruktúry.
Eni už prevádzkuje alebo rozvíja plávajúce LNG jednotky v krajinách ako Mozambik a Kongo, kde tieto zariadenia spracovávajú plyn z morských ložísk a pripravujú ho na export. Práve Afrika sa pre spoločnosť stáva čoraz dôležitejším regiónom, pretože ponúka prístup k energetickým zdrojom mimo Blízkeho východu. To môže byť atraktívne aj pre investorov, ktorí chcú znížiť riziko koncentrácie v oblasti stále poznačenej konfliktom s Iránom. Aktíva, ktoré by mohli byť súčasťou plánovanej transakcie, by fondom ponúkli expozíciu nielen voči Afrike, ale potenciálne aj voči ďalším geografickým oblastiam, kde Eni rozširuje svoje LNG portfólio.
Spoločnosť má navyše ambiciózne plány do ďalších rokov. V Mozambiku chce nasadiť ďalšiu plávajúcu LNG platformu, pričom náklady na tento projekt by mohli presiahnuť 7 miliárd dolárov. Okrem toho sa počíta aj s dvoma plávajúcimi LNG platformami v Argentíne pre štátnu ropnú spoločnosť YPF, a to do roku 2030. Tieto projekty ukazujú, že Eni nechce byť iba tradičnou ropnou a plynárenskou firmou, ale snaží sa posilniť svoju pozíciu v globálnom LNG biznise. Získanie externého kapitálu od veľkých fondov by jej mohlo pomôcť urýchliť expanziu, znížiť tlak na vlastnú súvahu a zároveň zachovať schopnosť investovať do ďalších strategických oblastí.
Pre investorov je dôležité, že LNG zostáva jedným z kľúčových palív v energetickej transformácii, najmä pre krajiny, ktoré chcú obmedzovať závislosť od uhlia, ale zároveň potrebujú stabilný zdroj energie. Plávajúce LNG jednotky môžu v tomto smere zohrávať významnú úlohu, pretože umožňujú rýchlejší rozvoj exportných kapacít v regiónoch, kde by výstavba klasických terminálov bola príliš nákladná alebo časovo náročná. Ak by Eni dokázala uzavrieť dohodu s niektorým z veľkých infraštruktúrnych fondov, išlo by o signál, že trh týmto aktívam pripisuje vysokú strategickú hodnotu.
Graf ENI.IT (D1)
Akcie spoločnosti Eni sa nachádzajú v silnom rastovom trende, ktorý výrazne zrýchlil najmä od začiatku roka 2026. Cena sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 23,62 EUR a po predchádzajúcom dynamickom raste sa drží v blízkosti lokálnych maxím. Hoci v posledných týždňoch došlo k určitej konsolidácii a krátkodobému vyberaniu ziskov, technický obraz zostáva naďalej pozitívny. Cena sa nachádza nad EMA 50 na úrovni 22,34 EUR aj nad SMA 100 v blízkosti 19,90 EUR, čo potvrdzuje, že hlavný trend je stále býčí a kupci si udržiavajú prevahu.
Z technického pohľadu je dôležité, že akcie po prudkom raste neklesli pod krátkodobý kĺzavý priemer EMA 50, ale naopak ho využili ako dynamickú podporu. To naznačuje, že investori stále využívajú poklesy na nákupy a trh zatiaľ neukazuje známky hlbšej korekcie. Najbližšia rezistencia sa nachádza v oblasti predchádzajúcich maxím okolo 24,50–25,00 EUR. Jej prekonanie by mohlo otvoriť priestor na pokračovanie rastu. Naopak prípadné prelomenie pod 22,34 EUR by mohlo signalizovať oslabenie krátkodobého trendu a zvýšiť riziko poklesu smerom k oblasti 21,00 EUR.
Zdroj: xStation5
