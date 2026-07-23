Technická analýza 🔼 Akcie Rheinmetall testujú hornú hranicu klesajúceho kanála?

Akcie najväčšieho nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmetall dnes rastú o takmer 3 % na vlne celosvetového zlepšenia nálady v zbrojárskom sektore. V Spojených štátoch rastú po veľmi silných výsledkoch tituly RTX a Lockheed Martin.
Rheinmetall zabezpečuje najväčšie úzke hrdlo európskej výroby munície
Európa dnes nečelí problému s financovaním zbrojenia, ale s výrobou dostatočného množstva munície. Rheinmetall rozširuje závod Aschau am Inn v rámci projektu „Project Firepower", aby do roku 2028 viac ako zdvojnásobil výrobné kapacity pušného prachu na približne 4 200 ton ročne. Súčasne spoločnosť zabezpečila vlastné dodávky nitrocelulózy, teda kľúčovej zložky výmetných náplní, pričom deklaruje zásoby postačujúce na približne štyri roky. To obmedzuje jedno z najväčších operačných rizík európskeho obranného priemyslu a posilňuje konkurenčnú výhodu Rheinmetallu voči výrobcom závislým od externých dodávok.
Spoločnosť postupne buduje náskok vďaka plnej kontrole nad reťazcom výroby munície
Rheinmetall patrí k málopočetným výrobcom na svete, ktorí kontrolujú prakticky celý proces výroby munície: od výmetných náplní a pušného prachu, cez nábojnice, až po hotové delostrelecké a tankové granáty. Rozširované centrum v Bavorsku bude tiež vykonávať výskum novej generácie vysokoenergetických výmetných náplní a alternatívnych zdrojov celulózy, čo má znížiť závislosť Európy od dovozu surovín. V kombinácii s očakávaným portfóliom objednávok presahujúcim 100 mld. eur do konca roka a dlhodobým programom zbrojenia členských štátov NATO to znamená, že obmedzením rastu spoločnosti sa čoraz viac stáva výrobná kapacita, nie dopyt.
Akcie RHM.DE (interval D1)
Akcie Rheinmetallu sa obchodujú v klesajúcom cenovom kanáli a od maxím sa stiahli o približne 50 %. Na vlne dnešného rastu cena testuje hornú hranicu kanála, a ak prerazí nad úroveň 1150 EUR, mohlo by potenciálne dôjsť k obratu trendu. 200-dňový kĺzavý priemer (EMA200) — kľúčový pre dlhodobé momentum — sa nachádza približne 35 % nad súčasnými úrovňami.
Zdroj: xStation5
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