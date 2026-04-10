Tesla, Apple, Amazon. Výsledky za Q1 odhalia prvé stopy ropného šoku📊

- Výsledková sezóna za Q1 2026 bude viac o výhľadoch než o samotných číslach, keďže dopad drahších energií sa naplno prejaví až v Q2.
- Banky ako JPMorgan Chase a Goldman Sachs ukážu prvý obraz toho, ako sa geopolitická neistota premieta do ekonomiky a spotreby.
- Technologický sektor (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla) bude kľúčový pre sentiment, najmä v otázke marží a AI investícií.
- Hlavným trhovým signálom zostáva, či rast ziskov v indexe S&P 500 dokáže držať krok s rastúcimi nákladmi a slabším makrom.
Americké firmy vstupujú do výsledkovej sezóny za prvý štvrťrok 2026 v nezvyčajnom prostredí. Geopolitické napätie na Blízkom východe, ktoré sa začalo koncom februára, sa do čísel za Q1 premietne len čiastočne. Väčšina nákladových tlakov spojených s energiami sa totiž začne naplno prejavovať až v druhom štvrťroku. O to dôležitejší bude tentoraz výhľad firiem na zvyšok roka než samotné historické výsledky.
Sezónu tradične otvoria americké banky. Goldman Sachs zverejní výsledky v pondelok 13. apríla, o deň neskôr sa pridá JPMorgan Chase. Finančný sektor bude prvým reálnym barometrom toho, ako sa zvýšená neistota a volatilita premietli do úverovej aktivity, spotreby aj korporátneho financovania. Kľúčové však nebudú samotné čísla, ale najmä komentáre manažmentu k výhľadu na druhý kvartál, kde sa očakáva plný dopad drahších energií.
O týždeň neskôr sa pozornosť presunie na technologický sektor. Tesla reportuje 22. apríla, Amazon 23. apríla a následne sa pridajú aj Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Apple. Práve tieto výsledky budú určovať tón celej sezóny, keďže technologický sektor vstupoval do roka pod tlakom vyššej volatility, slabšieho sentimentu a zmeny v očakávaniach ohľadom rastu.
Z pohľadu trhu bude dôležitá najmä schopnosť firiem udržať marže v prostredí vyšších nákladov. Kombinácia drahších energií, silného dolára v časti kvartálu a slabšieho globálneho dopytu môže vytvárať tlak najmä na spotrebiteľsky orientované firmy. Naopak, segmenty viazané na umelú inteligenciu a cloud zostávajú hlavným zdrojom rastu.
Napriek neistote trh stále pracuje so scenárom dvojciferného rastu ziskov v rámci indexu S&P 500. Tentoraz však nebude rozhodujúce, čo firmy zarobili v minulosti, ale ako vidia ďalšie kvartály. Každý komentár k cenám energií, dopytu, dodávateľským reťazcom či investičným plánom môže mať väčší dopad než samotné čísla.
Výsledková sezóna tak nebude len o číslach, ale predovšetkým o tom, či ide o dočasný nákladový šok, alebo začiatok dlhšieho spomalenia cyklu.
Graf Core S&P 500 ETF (D1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.