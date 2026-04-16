Ticketmaster a jeho materská spoločnosť obvinené z monopolu, akcie padajú o 6 % 📉

- Očakáva sa, že sa bude usilovať o rozdelenie Ticketmasteru a Live Nation
- Súd dospel k záveru, že Live Nation monopolizoval trh s koncertnými vstupenkami a amfiteátrami
- Sankcie a náhrada škody zatiaľ neboli stanovené, ale budú riešené v ďalších konaniach
Súdny spor so spoločnosťami Ticketmaster a Live Nation včera dospel k záveru, že praktiky Live Nation boli nezákonné. Spoločnosť Live Nation je materskou spoločnosťou Ticketmasteru a venuje sa propagácii eventov, zároveň tiež vlastní alebo čiastočne kontroluje veľké koncertné miesta. Nezákonnosť podľa súdu spočívala v tom, že využívanie koncertných miest bolo často podmieňované využívaním promotérskych služieb a služieb Ticketmasteru. Súd tak rozhodol, že Live Nation drží nezákonné monopoly na trhu ticketingových služieb pre viac ako 200 veľkých koncertných miest a na trhu desiatok veľkých koncertných amfiteátrov, ktoré si rezervujú umelci.
Akcie Live Nation po verdikte uzavreli so stratou 6,3 %. Fanúšikovia aj politici zosilnili výzvy na preskúmanie akvizície Ticketmasteru spoločnosťou Live Nation z roku 2010. Verdikt tak predstavuje výrazný úder pre najväčšieho amerického predajcu koncertných vstupeniek, ktorého v minulosti kritizovali fanúšikovia aj umelci, vrátane Taylor Swift. Súd zatiaľ nestanovil výšku sankcií, akcie konkurentov Ticketmasteru však po správe posilnili v očakávaní, že dostanú väčší priestor na konkurenciu.
Ministerstvo spravodlivosti uzavrelo už minulý mesiac dohodu, podľa ktorej musí spoločnosť otvoriť predaj vstupeniek ďalším poskytovateľom v 13 amfiteátroch a zároveň jej zakazuje postihovať organizátorov podujatí, ktorí sa rozhodnú Ticketmaster nevyužívať. Niektoré firmy a skupiny zo zábavného priemyslu však dohodu kritizovali s tým, že nejde o dostatočne tvrdý postih.
Live Nation má stále otvorených niekoľko právnych sporov, ktoré by mohli verdikt ešte spochybniť. Ak však rozhodnutie obstojí, firmu čakajú ďalšie súdne konania, v ktorých sa očakáva, že bude požadovaný predaj Ticketmasteru a náhrada škody, po tom, čo súd dospel k záveru, že konanie Live Nation viedlo k preplácaniu vstupeniek zo strany fanúšikov.
Aj napriek poklesu o približne 6 % zostáva vývoj akcií Live Nation v širšom pohľade naďalej silný. Od začiatku tohto roka sú akcie stále 7 % v pluse, za posledných 12 mesiacov rastú o 24 % a za posledných päť rokov si pripisujú približne 92 %.
Graf LYV.US (H4)
Zdroj: xStation05
