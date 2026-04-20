TopBuild rastie po tom, čo QXO dohodlo akvizíciu za 17 miliárd USD

- QXO sa dohodlo na prevzatí TopBuild v transakcii v hodnote približne 17 miliárd USD, pričom akcionári TopBuild si môžu zvoliť 505 USD v hotovosti alebo 20,2 akcie QXO za akciu, s pomerným krátením.
- Akcie TopBuild po oznámení v predobchodnej fáze vzrástli takmer o 20 %, zatiaľ čo akcie QXO zostali približne bez zmeny.
- Po dokončení by sa QXO stalo druhým najväčším verejne obchodovaným distribútorom stavebných produktov v Severnej Amerike a trhy teraz budú sledovať dokončenie transakcie a integráciu.
Akcie TopBuild vzrástli 20. apríla v predobchodnej fáze takmer o 20 % po tom, čo QXO súhlasilo s akvizíciou spoločnosti v transakcii v hodnote približne 17 miliárd USD. Podľa dohody si akcionári TopBuild môžu zvoliť 505 USD v hotovosti alebo 20,2 akcie QXO za každú akciu TopBuild, s pomerným krátením, pričom celkové protiplnenie bude štruktúrované približne ako 45 % hotovosti a 55 % akcií. Akcie QXO v predobchodnej fáze zostávali bez zmeny, keď investori vyhodnocovali veľkosť transakcie a jej strategický význam.
Podmienky dohody
QXO uviedlo, že transakcia oceňuje každú akciu TopBuild na 505 USD, čo predstavuje prémiu 23,1 % voči záverečnej cene TopBuild z 17. apríla na úrovni 410,31 USD a prémiu 19,8 % voči 60-dňovému objemovo váženému priemeru ceny. Predstavenstvá oboch spoločností dohodu jednomyseľne schválili a dokončenie sa očakáva v treťom štvrťroku 2026, ak budú splnené obvyklé podmienky vrátane súhlasu akcionárov QXO a TopBuild.
Po dokončení by sa QXO stalo druhým najväčším verejne obchodovaným distribútorom stavebných produktov v Severnej Amerike s kombinovanými tržbami nad 18 miliárd USD a kombinovaným adjusted EBITDA nad 2 miliardy USD. QXO uviedlo, že spojenie posilní jeho pozície v strešných systémoch, hydroizoláciách a produktoch spojených s drevom a zároveň pridá distribučný a inštalačný biznis TopBuild v oblasti izolácií.
Prečo QXO chce TopBuild
QXO uviedlo, že dohoda mu prinesie kritickú veľkosť v segmente izolácií a rozšíri jeho expozíciu voči väčším a zložitejším projektom, ako sú dátové centrá. Spoločnosť zároveň uviedla, že TopBuild prináša biznis s vyššou maržou, s adjusted EBITDA maržou okolo 18 %, a prevádzkové postupy, ktoré chce QXO postupne rozšíriť naprieč skupinou.
Transakcia zároveň pokračuje v agresívnej akvizičnej stratégii QXO pod vedením CEO Brada Jacobsa. Reuters uviedol, že QXO za posledných 11 mesiacov dokončilo akvizície za viac než 13 miliárd USD vrátane Beaconu v roku 2025 a Kodiak Building Partners na začiatku tohto mesiaca.
Trhy teraz budú sledovať, či sa transakciu podarí uzavrieť podľa plánu v treťom štvrťroku a či QXO zvládne integráciu TopBuild bez narušenia marží a exekúcie. Investori budú zároveň sledovať, či v stavebnej distribúcii prídu ďalšie konsolidačné kroky, pretože význam veľkosti a lokalizovaných dodávateľských reťazcov ďalej rastie.
Články:
Adobe na Summite spúšťa enterprise AI sadu, akcie rastú
Skončí Nemecko automobilovým skanzenom? 🚗
US OPEN: Návrat geopolitických obáv zasahuje trhy 💥
Nový hráč v ekosystéme Googlu? Marvell spustil trhovú reakciu
