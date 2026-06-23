Trh sa odvracia od technológií?

V priebehu posledných týždňov bolo možné pozorovať výrazné zhoršenie kondície technologických spoločností, s výnimkou výrobcov polovodičov. Výnosy z akcií týchto posledných sú od marca tohto roka trojciferné, zatiaľ čo všetky spoločnosti typu hyperscale len za posledný mesiac stratili od niekoľkých do niekoľkých desiatok percent svojho ocenenia.
Nemali by byť pohyby týchto subjektov navzájom prepojené v kontexte investícií do AI?
Problémy s monetizáciou
Obrovské investície do AI zo strany lídrov amerického technologického sektora si vyžadujú solídne odôvodnenie v podobe monetizácie. Tá musí byť reálna, aby udržala indexy blízko maxím. Práve otrasená viera v túto monetizáciu vytvára tlak na trhy. Akým spôsobom?
Do zverejnenia ďalších finančných výsledkov je väčšina trhu nútená špekulovať, no už dnes existujú špecializované agregátory dát, ktoré ukazujú, kde a do akej miery monetizácia zlyháva. Jedným z nich je index výdavkov LLM Silicon Data.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
Ako vidieť, tento graf v posledných mesiacoch vykazuje veľmi vysokú koreláciu s oceneniami hyperscale spoločností. Tento index je jedným z nepriamych ukazovateľov a predstihových signálov týkajúcich sa výdavkov na AI. V ostatnom čase výrazne poklesol, čo so sebou stiahlo aj technologický sektor. V rovnakom čase je vidieť, že polovodičové spoločnosti sa darí dobre, keďže zarábajú na dodávkach hardvéru, nie na samotnom AI.
V odvetví AI možno v súčasnosti pozorovať vznik segmentov „dvoch rýchlostí" – „nízke" a „vysoké" alebo „hraničné" (angl. Frontier) inteligencie. Pri analýze trendov v cenách a možnostiach LLM modelov možno spozorovať, že hoci sú schopnosti „vysokého" AI (napr. Fable, Mythos, ChatGPT 5.5 atď.) pôsobivé, rovnako vysoké sú aj ich ceny. „Nízke" modely naopak zažívajú zámerné cenové hyperdefláciu. V dôsledku toho firmy čoraz častejšie obmedzujú využívanie „vysokého" AI v prospech „nízkeho" AI, ktoré je pre väčšinu aplikácií postačujúce.
Precedens a prognózy
Prechod na lacnejšie modely a optimalizácia nie sú novými javmi, čo je vidieť na priloženom grafe. Prudké vzostupy a poklesy bolo možné pozorovať už v prvom štvrťroku tohto roka, čo korešpondovalo s výpredajmi hyperscale spoločností.
Jednou z charakteristických čŕt funkcie dopytu a ponuky je skutočnosť, že pri absencii externých premenných (ako je logistika) sa s blížiacou sa cenou k nule dopyt zvyšuje smerom k nekonečnu. AI tokeny sú ideálnym príkladom komodity, ktorá sa v praktickom zmysle nachádza najbližšie k takýmto teoretickým úvahám.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
Ak cena klesne, čomu má napomôcť ďalšia generácia procesorov „Blackwell" (analytici SemiAnalysis hovoria o znížení nákladov o cca 99 %), možno očakávať, že sa biznis postupom času prispôsobí novým podmienkam. Riešenia založené na AI sa budú posúvať vyššie v hodnotovom reťazci, zvyšovať maržu, čo postupne umožní ďalšie vlny výdavkov na tokeny. Tento proces si však vyžiada čas, ktorý mnohí investori nemajú. Oneskorenie ocenení voči samotnému indexu výdavkov na AI je tiež viditeľné na grafe.
Obavy z monetizácie AI môžu pretrvávať a priestor na ďalšie poklesy stále existuje. Súčasná epizóda výpredaja je však skôr spomaľovacím prahom pre AI býčí trh, nie stenou. Reálne overenie tézy podporujúcej investície do AI prebehne pravdepodobne koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohrá IPO prospekt spoločností Anthropic a OpenAI, ktoré môžu osloviť investorov v priebehu niekoľkých týždňov.
MSF.DE (D1)
Akcie Microsoftu delí od mimoriadne dôležitého odporu na úrovni cca 300 dolárov už len asi 5 %. Ide o úrovne testované počas poklesov zo začiatku roku 2025 a 2026. Pri analýze histórie vývoja ceny možno upozorniť na jav „kríža smrti", ktorý je silným zostupným signálom. V prípade Microsoftu sa však objavoval na konci zostupnej vlny, nie ako predzvesť jej prehĺbenia. Vzhľadom na relatívnu silu odporu na úrovni cca 300 dolárov možno predpokladať, že podobne to bude aj tentokrát. Zdroj: xStation5
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