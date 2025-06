Trh silnejšie verí v znižovanie sadzieb po májových údajoch o inflácii CPI

Májové údaje o inflácii CPI prekvapili investorov, ktorí očakávali výrazne vyššie čísla ako v apríli – najmä pre rastúce náklady firiem a bázický efekt. Inflácia však nevzrastla podľa očakávaní. Jadro inflácie dokonca zostalo medziročne nezmenené. Čo je teda potrebné vedieť o dnešnej správe?

Celková inflácia vzrástla len minimálne na 2,4 % medziročne .

Jadrová inflácia zostala na úrovni 2,8 % medziročne , čo je stále zvýšená hodnota.

Mesačný rast cien bol výrazne slabší, než sa čakalo – inflácia dosiahla len 0,1 % medzimesačne .

Firmy začali len čiastočne prenášať náklady z ciel na spotrebiteľov, v menšej miere než sa očakávalo.

Na medziročnej aj medzimesačnej báze infláciu najviac tlmili nižšie ceny pohonných hmôt a lacnejšie oblečenie .

Hlavným zdrojom inflácie naďalej zostáva rast cien nájomného , aj keď jeho váha v celkovej inflácii klesá v prospech iných kategórií.

Ceny potravín, energie (elektrina, plyn), zdravotnícke služby a doprava opäť zaznamenávajú rast.

Nájomné zostáva primárnou zložkou inflácie. Čoraz väčšiu váhu však nadobúdajú aj ceny potravín, zdravotníckych služieb a účty za energie.

Zdroj: Macrobond, XTB

Infláciu výrazne tlmili nižšie ceny pohonných hmôt, ktoré znížili medziročnú hodnotu takmer o 0,4 percentuálneho bodu!

Zdroj: Macrobond, XTB

Na medzimesačnej báze dochádza k opätovnému rastu cien dopravy a potravín, hoci inflačný tlak z nájomného naďalej tvorí hlavnú zložku celkovej inflácie.

Zdroj: Macrobond, XTB

Aj inflácia cien potravín začína opäť rásť, a to vzhľadom na prebiehajúce oživenie globálnych cien potravín.

Zdroj: Macrobond, XTB Research

Inflácia cien ojazdených áut mierne spomalila, no ceny môžu opäť rásť v dôsledku zvýšeného dopytu, keďže ceny nových áut rastú vplyvom ciel.

Zdroj: Macrobond, XTB

Pozorujeme tiež obrat v inflácii služieb po nedávnych výrazných poklesoch, najmä ak vylúčime náklady na bývanie. To naznačuje, že náklady na služby by mohli v nasledujúcich mesiacoch opäť rásť, a to v dôsledku rastúcich výdavkov spojených s clami.

Zdroj: Macrobond, XTB

Nižšia inflácia zvyšuje šance na zníženie sadzieb

Dnešné slabšie inflačné dáta zvyšujú pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v tomto roku. Včera trh oceňoval 65 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v septembri, teraz tento odhad stúpol na 80 %.

Naďalej však sledujeme vývoj obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ako aj rokovania USA s Európou a ďalšími krajinami – najmä vzhľadom na vypršanie pozastavených ciel začiatkom júla.

Za zmienku stojí, že odvolací súd v USA povolil výber všeobecných 10% ciel na území Spojených štátov.

EURUSD prudko posilňuje spolu so silným rastom cien dlhopisov po nižšej než očakávanej inflácii v USA.

Zdroj: xStation5

