Trump–Si: Kto zastupuje biznis a ako reagujú trhy?

Jedno z najdôležitejších geopolitických a ekonomických stretnutí roka sa dnes začalo v Pekingu. Diplomatický summit má zahŕňať priame rokovania medzi lídrami USA a Číny, ale aj rozhovory medzi zástupcami amerického biznisu a Komunistickou stranou Číny.
Trh očakáva, že hlavnými témami budú ekonomika a technológie. To je obzvlášť dôležité v prostredí pokračujúceho „AI boomu“ a výraznej rally na akciách polovodičových firiem. Donald Trump tieto očakávania čiastočne potvrdzuje už samotným zložením delegácie. Tá je nabitá zástupcami a CEO najdôležitejších a najväčších technologických aj finančných spoločností v Spojených štátoch.
Zloženie delegácie:
Technológie:
- Elon Musk — Tesla
- Tim Cook — Apple
- Jensen Huang — Nvidia
- Cristiano Amon — Qualcomm
- Sanjay Mehrotra — Micron
- Chuck Robbins — Cisco
- Dina Powell McCormick — Meta
- Jim Anderson — Coherent
- Jacob Thaysen — Illumina
Financie:
- Larry Fink — BlackRock
- Stephen Schwarzman — Blackstone
- Jane Fraser — Citi
- David Solomon — Goldman Sachs
- Michael Miebach — Mastercard
- Ryan McInerney — Visa
Priemysel:
- Kelly Ortberg — Boeing
- H. Lawrence Culp — GE
- Brian Sikes — Cargill
Trh jednoznačne favorizuje spoločnosti, ktorých zástupcovia sedia pri rokovacom stole. To je obzvlášť viditeľné pri menej známych firmách v tejto skupine. Coherent rastie o viac než 7 %. Nvidia a Tesla takisto posilňujú o viac než 2 %.
Zo zloženia delegácie možno vyčítať viac než len mená CEO. Medzištátne rokovania na tejto úrovni, najmä ak je ich súčasťou Čína, sú rovnako divadlom ako biznisom. Prítomnosť alebo absencia veľkých hráčov signalizuje mieru blízkosti a zosúladenia medzi vedením danej spoločnosti a americkou administratívou. Môže tiež naznačovať, aké miesto majú konkrétne subjekty v súčasnej a budúcej hospodárskej politike, prípadne že v nej žiadne miesto nemajú. Pri menších firmách to môže byť ešte dôležitejšie.
Za pozornosť stojí aj rozhodnutie Mety vyslať Dinu Powell. Záujmy Mety v Číne sú obmedzené kvôli extrémnej úrovni cenzúry. Môže ísť aj o signál zo strany Mety alebo americkej vlády po nedávnom kroku Číny, ktorá zablokovala akvizíciu jednej z čínskych AI firiem. Dina Powell je predovšetkým špecialistkou na politické poradenstvo a financovanie, nie na technológie.
Ide len o začiatok rokovaní. Okrem formálnych výsledkov by pozorní investori mali pozorne sledovať aj nepriame signály a gestá jednotlivých účastníkov.
