🚨Trump spustil vojnu s ropnými gigantmi! DOJ vyšetruje predražovanie📈

- Trump nariadil DOJ vyšetrovanie ropných spoločností za údajné predražovanie benzínu na čerpacích staniciach
- Brent dnes pod 76 dolárov za barel, WTI okolo 72 dolárov - pokles z májových maxím okolo 120 dolárov
- Národný priemer benzínu v USA na 3,93 dolára za galón, predvojnová úroveň bola 2,76 dolára
- Biely dom ani DOJ vyšetrovanie zatiaľ oficiálne nepotvrdili, Trump nevymenoval žiadnu konkrétnu spoločnosť
- Britský regulátor CMA pri podobnom vyšetrovaní v máji nenašiel dôkazy o plošnom predražovaní
- ExxonMobil v premarkete klesol o 0,49 percenta na 139,04 dolára, Chevron o 0,64 percenta na 174,89 dolára
- Niektorí analytici spájajú Trumpov krok s blížiacimi sa novembrovými kongresovými voľbami
- Trump nariadil DOJ vyšetrovanie ropných spoločností za údajné predražovanie benzínu na čerpacích staniciach
- Brent dnes pod 76 dolárov za barel, WTI okolo 72 dolárov - pokles z májových maxím okolo 120 dolárov
- Národný priemer benzínu v USA na 3,93 dolára za galón, predvojnová úroveň bola 2,76 dolára
- Biely dom ani DOJ vyšetrovanie zatiaľ oficiálne nepotvrdili, Trump nevymenoval žiadnu konkrétnu spoločnosť
- Britský regulátor CMA pri podobnom vyšetrovaní v máji nenašiel dôkazy o plošnom predražovaní
- ExxonMobil v premarkete klesol o 0,49 percenta na 139,04 dolára, Chevron o 0,64 percenta na 174,89 dolára
- Niektorí analytici spájajú Trumpov krok s blížiacimi sa novembrovými kongresovými voľbami
Americkí vodiči stále platia pri pumpe takmer o 43 percent viac ako pred vypuknutím konfliktu s Iránom vo februári tohto roka, hoci cena ropy na svetových trhoch sa medzičasom vrátila takmer na predvojnové úrovne. Práve tento rozdiel rozohnal prezidenta Donalda Trumpa natoľko, že dnes skoro ráno zverejnil príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom oznámil, že nariadil ministerstvu spravodlivosti okamžite začať vyšetrovanie veľkých energetických spoločností. Obviňuje ich z toho, že neznižujú ceny na čerpacích staniciach adekvátne k poklesu veľkoobchodných cien suroviny.
Brent sa dnes obchoduje okolo 76 dolárov za barel, čo je pokles z vojnových maxím okolo 120 dolárov za barel zaznamenaných v máji. Napriek tomu národný priemer ceny benzínu v USA zostáva na úrovni 3,93 dolára za galón, zatiaľ čo pred vojnou to bolo 2,76 dolára. Rozdiel nie je záhadou. Ceny pohonných hmôt pri čerpacej stanici vždy reagujú na pohyby suroviny s oneskorením a cez filter rafinérskych kapacít, distribučných nákladov a daní. Práve to zistil britský regulátor CMA pri podobnom vyšetrovaní v máji tohto roka, keď nenašiel dôkazy o plošnom predražovaní zo strany ropného priemyslu.
Trh na Trumpov príspevok reagoval miernym poklesom akcií ropných spoločností. ExxonMobil v premarkete klesol o 0,49 percenta na 139,04 dolára, Chevron o 0,64 percenta na 174,89 dolára. Vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdil ani Biely dom, ani samotné ministerstvo spravodlivosti. Trump nevymenoval žiadnu konkrétnu spoločnosť.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti ExxonMobile (XOM.US, H1)
Zdroj: xStation5
Za Trumpovým krokom niektorí analytici vidia politickú logiku. Novembrové kongresové voľby sa blížia a vysoké ceny pohonných hmôt patria k najviditeľnejším dôsledkom iránskeho konfliktu pre americké domácnosti. Ceny benzínu síce klesajú šiesty týždeň za sebou, no zostávajú výrazne nad predvojnovou normou. Vyšetrovanie DOJ by tak mohlo slúžiť predovšetkým ako politický signál verejnosti bez ohľadu na to, k akým záverom regulátori nakoniec dospejú.
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Bude Palantir ďalej klesať? Michael Burry sa k tomu vyjadruje
Výsledky Micronu prichádzajú: dôležitý test pre polovodiče a spoločnosti AI?
SK Hynix mieri na Wall Street a chce získať 29 miliárd dolárov na AI boom 🚀
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Revolúcia vo výrobe čipov? Cerebras chce konkurovať Nvidii
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.