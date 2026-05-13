Trump zavolal Huangovi osobne. Nvidia priletela do Číny🛬

- Jensen Huang nastúpil na Air Force One na Aljaške po osobnom telefonáte od Trumpa, pôvodne nebol na zozname delegácie
- Huang 30. apríla 2026 potvrdil, že trhový podiel Nvidie v Číne klesol na nulu
- Nvidia odhaduje potenciál čínskeho AI trhu na 50 miliárd dolárov ročne, H200 čipy do Číny stále nedorazili napriek americkému schváleniu
- Delegáciu tvorí 17 amerických šéfov firiem vrátane Elona Muska, Tima Cooka a Larryho Finka
- Vojna v Iráne komplikuje rokovania - blokuje lodné trasy a zaťažuje čínske exporty
Keď Biely dom v pondelok zverejnil zoznam amerických šéfov korporácií, ktorí poletia s Trumpom do Pekingu, jedno meno tam chýbalo. Jensen Huang, zakladateľ a generálny riaditeľ Nvidie, pozvaný nebol. Správa sa rýchlo rozšírila médiami a Trump reagoval po svojom. Zdvihol telefón a Huangovi zavolal osobne. Ten priletel na Aljašku, nastúpil na Air Force One a dnes je súčasťou najsledovanejšej biznis-diplomatickej delegácie roka.
Na palube prezidentského lietadla cestuje do Pekingu sedemnásť amerických šéfov firiem. Okrem Huanga sú to Elon Musk z Tesly, Tim Cook z Apple, Larry Fink z BlackRocku či Cristiano Amon z Qualcommu. Trump sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vo štvrtok a piatok. Na programe sú obchodné tarify, vojna v Iráne aj otázka Taiwanu. Huangova prítomnosť však summitu dáva ďalší, možno najdôležitejší rozmer - umelú inteligenciu a čipy.
Nvidia má v Číne dlhodobo nedoriešenú vec. Huang opakovane odhaduje, že čínsky trh s AI čipmi môže v horizonte niekoľkých rokov dosiahnuť hodnotu 50 miliárd dolárov ročne. Americké exportné obmedzenia mu však bránia tento potenciál využiť. Čip H200 nebol Číne nikdy povolený napriek tomu, že Washington jeho predaj formálne schválil ešte vo februári. Nvidia v najnovšom výročnom podaní sama uviedla, že je z čínskeho trhu s dátovými centrami fakticky vylúčená a že jej trhový podiel v krajine klesol na nulu.
Situáciu nekomplikuje len geopolitika okolo čipov. Vojna v Iráne vrhá tieň aj na samotný summit. Čínski exportéri celý rok diverzifikujú od amerického trhu v dôsledku ciel a iránsky konflikt navyše blokuje kľúčové lodné trasy, spúšťa energetický šok a ohrozuje globálny dopyt po čínskych tovaroch. Peking a Washington teda prichádzajú na rokovania s väčším vzájomným tlakom, než sa pôvodne predpokladalo.
Kritici z radov republikánskych jastrabov upozorňujú, že každý predaný čip posilňuje čínsku pozíciu v globálnom závode o umelú inteligenciu. Huang pred odletom povedal, že zastupovať Spojené štáty by bolo „veľkou cťou". Trump jeho prítomnosť na Truth Social označil za samozrejmosť a správy o vynechaní z delegácie odmietol ako nepravdivé.
