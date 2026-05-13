Najväčšie firemné comebacky posledných rokov 🏆

- Firemné comebacky patria medzi najsledovanejšie príbehy na trhoch
- Medzi najzaujímavejšie príklady posledných rokov patria Netflix, Meta a Google
- Retailoví investori zohrávajú na trhoch čoraz výraznejšiu úlohu
Firemné comebacky patria na trhoch medzi najsledovanejšie príbehy. Investorov priťahujú spoločnosti, ktoré boli určitý čas odpisované, no následne dokázali obnoviť dôveru trhu a často aj výrazne zvýšiť svoju hodnotu. V posledných rokoch patria medzi najzaujímavejšie príklady Netflix, Meta a Google. Každá z týchto spoločností sa však vrátila do priazne investorov trochu iným spôsobom.
Úspešný comeback býva vo väčšine prípadov kombináciou fundamentov a sentimentu. Len málokedy ide o čisto fundamentálny alebo čisto sentimentálny obrat. Firma musí ukázať, že sa v jej biznise skutočne niečo mení, no zároveň potrebuje, aby tejto zmene trh opäť uveril. Rozdiel spočíva najmä v tom, či je hlavným motorom obratu zlepšenie výsledkov, alebo zmena nálady investorov.
Netflix ako príklad fundamentálneho comebacku
Netflix je jedným z najvýraznejších príkladov fundamentálneho comebacku posledných rokov. V roku 2022 ho trh do veľkej miery odpisoval. Investori sa obávali, že po covidovom období, ktoré firme výrazne nahrávalo, príde spomalenie rastu počtu predplatiteľov. Spoločnosť bola pod silným tlakom a jej akcie sa z historických maxím prepadli približne o 75 percent.
Netflix na túto situáciu reagoval konkrétnymi krokmi. Obmedzil zdieľanie účtov, zaviedol predplatné s reklamou a začal lepšie pracovať s monetizáciou svojej používateľskej základne. Tým ukázal, že jeho biznis model nie je vyčerpaný a že stále existuje priestor na rast tržieb aj ziskovosti.
Comeback Netflixu preto nestál iba na zmene nálady investorov. Firma skutočne upravila svoj obchodný model a presvedčila trh, že streaming môže byť ziskovejší, než sa v roku 2022 očakávalo.
Meta a návrat dôvery vďaka efektivite
Podobným vývojom prešla aj spoločnosť Meta, ktorej akcie sa v roku 2022 takisto prepadli približne o 75 percent. Investori firmu kritizovali najmä pre vysoké výdavky do metaverza, spomaľovanie reklamného biznisu a slabšiu prevádzkovú disciplínu. Rok 2022 bol zároveň obdobím, keď firme klesali tržby, čo ďalej posilňovalo negatívne vnímanie spoločnosti.
Obrat prišiel vo chvíli, keď management začal oveľa razantnejšie pristupovať k efektivite. Meta spustila rozsiahle prepúšťanie, začala viac kontrolovať náklady a obmedzila časť investícií do metaverza. Tým sa firme podarilo stabilizovať hospodárenie a obnoviť dôveru investorov.
Dôležité je, že Meta svoj návrat nepostavila iba na škrtoch. Zároveň sa ukázalo, že jej reklamný biznis zostáva veľmi silný a že umelá inteligencia môže pomáhať pri zlepšovaní cielenia reklamy, odporúčacích algoritmov a celkového zapojenia používateľov. Od svojich miním v roku 2022 akcie Mety vzrástli o viac než 500 percent.
Meta je tak ďalším príkladom fundamentálneho comebacku. Sentiment zohral dôležitú úlohu, no zásadné bolo, že firma dokázala priniesť lepšie výsledky, vyššiu efektivitu a jasnejšiu kapitálovú disciplínu.
Google a zmena sentimentu okolo umelej inteligencie
Zaujímavý príbeh má aj Google. Ten sa líši od Netflixu aj Mety. Pri Googli bola zmena do veľkej miery ťahaná sentimentom. Spoločnosť nezažila taký výrazný prepad ako Netflix alebo Meta, no ešte v roku 2025 ju časť trhu vnímala opatrne pre obavy, že ju výrazne ohrozí umelá inteligencia, najmä v oblasti vyhľadávania.
Investori sa obávali, že nástroje ako ChatGPT alebo ďalší AI asistenti môžu zmeniť spôsob, akým ľudia vyhľadávajú informácie, a tým narušiť dominantnú pozíciu Googlu. Hoci bol okolo firmy negatívny sentiment, vo finančných výsledkoch sa tento problém výrazne neprejavoval. Hlavný biznis Googlu zostal silný a firma zároveň začala umelú inteligenciu postupne implementovať do vlastných produktov vrátane vyhľadávania.
Dnes je Google vnímaný ako jeden z lídrov v oblasti AI. V jeho prípade však nejde o klasický obrat firmy, ktorá bola prevádzkovo narušená a musela sa zásadne zmeniť. Išlo skôr o zmenu pohľadu trhu. Investori prestali Google vnímať primárne ako firmu ohrozenú umelou inteligenciou a začali ju opäť vnímať ako jedného z možných víťazov tohto trendu.
Rast Googlu tak možno označiť skôr za sentimentálne prehodnotenie ocenenia kvalitnej firmy. Fundamenty boli silné už predtým, no trh ich začal opäť oceňovať pozitívnejšie.
Úloha retailových investorov a sentimentu
Retailoví investori dnes zohrávajú na trhoch čoraz výraznejšiu úlohu. Prístup na finančné trhy je pre drobných investorov oveľa dostupnejší než v minulosti a tento trend bude pravdepodobne pokračovať. Dôležitú úlohu v tom zohrávajú aj sociálne siete, kde je veľmi jednoduché spojiť sa s ďalšími investormi a vytvoriť silnú komunitu okolo konkrétnej akcie alebo investičného príbehu.
To môže firmám priniesť pozornosť, likviditu a v niektorých prípadoch aj druhú šancu. Zároveň však platí, že sentiment sám o sebe dlhodobo nestačí. Ak firma nedokáže zlepšiť svoj biznis, záujem trhu sa môže veľmi rýchlo vytratiť.
Retail a sentiment tak môžu pomôcť naštartovať comeback, no nedokážu ho dlhodobo udržať bez reálneho zlepšenia výsledkov.
Riziko pri AI víťazoch
Pri súčasných nových víťazoch, najmä tých napojených na umelú inteligenciu, existuje riziko, že časť ich rastu stojí viac na očakávaniach než na reálnej zmene biznisu. Súčasná situácia najmä okolo čipových, pamäťových a infraštruktúrnych firiem je do veľkej miery ťahaná očakávaniami ďalšieho rastu dopytu po AI.
Pri viacerých týchto spoločnostiach sú očakávania veľmi vysoké. Preto by aj menšie spomalenie rastu mohlo byť pre ich ocenenie problematické. To však neznamená, že celý AI trend je iba sentimentálny. Pri niektorých firmách sa rast reálne premieta do tržieb a ziskov. Problém je skôr v tom, že trh pri časti týchto spoločností oceňuje veľmi optimistický scenár výrazne dopredu.
Bude preto náročné dlhodobo udržať také vysoké tempo rastu, aké dnes investori očakávajú. Pri AI firmách bude kľúčové rozlišovať medzi tými, ktoré na tomto trende skutočne zarábajú, a tými, ktoré z neho zatiaľ ťažia hlavne sentimentálne.
Kde môžu byť ďalšie comebacky
Na trhu možno stále nájsť spoločnosti, ktoré sú dnes považované za odpísané, no môžu mať potenciál na obrat. Týka sa to napríklad niektorých softvérových spoločností vrátane firiem z oblasti software as a service.
Pri týchto spoločnostiach dnes panujú obavy, že budú úplne nahradené umelou inteligenciou. Mnohé z nich však už AI implementujú do svojich produktov a môžu ju využiť skôr ako nástroj na zvýšenie produktivity a hodnoty pre zákazníkov než ako existenčnú hrozbu.
Aj tu bude potrebné rozlišovať medzi víťazmi a porazenými. Tvrdiť, že umelá inteligencia nahradí všetky softvérové spoločnosti, je prehnané. Niektoré firmy môžu byť skutočne ohrozené, iné môžu AI naopak využiť na posilnenie svojho biznis modelu.
Sú comebacky častejšie než v minulosti?
Firemné comebacky nemusia byť nevyhnutne častejšie než v minulosti. Skôr sú dnes oveľa viac mediálne viditeľné. Každý výraznejší obrat firmy sa veľmi rýchlo stáva príbehom pre finančné médiá, sociálne siete aj retailových investorov.
Čiastočne je to dané tým, že dnešná doba je oveľa dynamickejšia než v minulosti. Informácie sa šíria rýchlejšie, investičné príbehy vznikajú rýchlejšie a sentiment sa dokáže veľmi rýchlo otočiť oboma smermi. Aj preto dnes existuje väčší priestor na rýchle vzostupy aj pády jednotlivých spoločností.
Neznamená to však nevyhnutne, že skutočných fundamentálnych comebackov je výrazne viac. Skôr žijeme v období, keď sa každý náznak obratu oveľa rýchlejšie zmení na mediálny a investičný príbeh. Skutočný comeback sa však aj dnes pozná až podľa toho, či firma dokáže zmenu potvrdiť vo výsledkoch.
