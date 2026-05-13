US OPEN: Obmedzí vyššia inflácia rast?

Americký akciový trh dnes otvoril mierne nižšie. S&P 500 klesá o 0,2 %, zatiaľ čo NASDAQ Composite oslabuje o 0,1 %. Zisky môže obmedzovať návrat obáv z inflácie, keďže dnešný údaj o inflácii PPI výrazne prekonal očakávania. Nvidia začína deň výrazným rastom o 1,6 %, pretože jej CEO Jensen Huang odletel s Donaldom Trumpom na návštevu za Si Ťin-pchingom.
Americký prezident je teraz v Pekingu a s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Číny sa stretne o 4:15. Ide zďaleka o najočakávanejšiu udalosť tohto týždňa. Pozornosť sa zameria na titulky týkajúce sa budúcnosti obchodných vzťahov medzi oboma krajinami aj na prípadné novinky ohľadom konfliktu medzi USA a Iránom. Hoci v krátkodobom horizonte nepredstavuje uzavretie Hormuzského prielivu pre Si Ťin-pchinga zásadný problém vďaka vysokej úrovni strategických rezerv, v dlhšom horizonte sa môže ukázať ako problematické, pretože viac než 55 % čínskeho dovozu ropy pochádza z Blízkeho východu.
Zástupcovia investičnej banky Morgan Stanley medzitým vyjadrili optimizmus ohľadom širšieho trhového výhlaďu a zvýšili svoje cenové prognózy pre index S&P 500 na koniec roka 2026.
Makroekonomické dáta
Bureau of Labour Statistics zverejnil dáta o inflácii výrobných cien, ktoré prekvapili trh výrazne vyšším výsledkom oproti konsenzu. Hlavný ukazovateľ vzrástol o 6 % r/r, čo je najprudší nárast od decembra 2022 a výrazne nad očakávaním vo výške 4,9 %. Ešte významnejší je možno výrazný rast jadrového ukazovateľa a takzvaného superjadrového indexu, ktorý nezahŕňa nielen ceny energií a potravín, ale ani služby súvisiace s obchodom. Najväčšie nárasty sú neprekvapivo viditeľné v leteckom sektore. Ceny leteniek vzrástli o 3 % oproti marcu a o 15 % r/r.
O 16:30 boli zverejnené aj dáta o zásobách ropy a benzínu, ktoré sú v kontexte aktuálnej trhovej situácie dôležité. Pokles bol výraznejší, než sa očakávalo, a dosiahol -4,3 milióna barelov.
US100 (D1)
Zdroj: xStation, 13.05.2026
Uptrend si udržal zisky okolo hranice 29 200 bodov, nad úrovňou 161,8 FIBO vypočítanou na základe korekcie z obdobia január–marec. Momentum podľa EMA zostáva silne býčie, ale sila kupcov podľa všetkého slabne. Potenciál na korekciu podporuje predovšetkým indikátor RSI (14), ktorý už niekoľko týždňov signalizuje prekúpené úrovne.
Firemné správy
- Ford (F.US): Jeden z gigantov amerického automobilového priemyslu zverejnil výsledky za 1. štvrťrok 2026 a prekvapil investorov veľmi výrazným rastom ziskovosti. Zisk na akciu vzrástol na 0,66 USD, zatiaľ čo očakávania boli pod 0,20 USD. Vedenie spoločnosti zároveň zvýšilo výhlaď EBIT do konca roka na 8,5–10,5 miliardy USD. Akcie spoločnosti rastú o viac než 5 %.
- Alibaba (BABA.US): Čínska e-commerce spoločnosť, ktorá sa čoraz viac angažuje aj v oblasti AI, zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2026. Napriek sklamaniu z rastu tržieb a ziskovosti, ktoré sú pod tlakom investícií do AI, podporuje cenu akcií pozitívny sentiment a nádeje spojené so stretnutím Si–Trump. Akcie rastú o viac než 6 %.
- Quantum Computing (QUBT.US): Jedna z popredných spoločností v sektore kvantových počítačov zverejnila svoje výsledky. Napriek pozitívnemu sentimentu pred zverejnením a silnému rastu tržieb, čiastočne vďaka akvizícii Lumiar Semiconductors, investori vyjadrujú obavy o schopnosť spoločnosti znižovať náklady a zlepšiť negatívne EPS. Akcie klesajú o viac než 6 %.
- Arteris (AIP.US): Popredný poskytovateľ riešení NoC (Network-on-Chip) vzrástol po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok 2026 o viac než 7 %. Tržby medziročne vzrástli takmer o 40 %, čo spoločnosti umožnilo zvýšiť výhlaď tržieb na rok 2026 na rozmedzie 91–95 miliónov USD. Až dve tretiny nových objednávok sú teraz spojené s čipmi pre umelú inteligenciu.
