Tržby ASML: silný vstup do roka a signál pokračujúceho čipového boomu!

ASML vykázala za 1. štvrťrok 2026 veľmi silné výsledky. Firma sa dostala na hornú hranicu svojho vlastného výhlaďu a zisk na akciu prekonal konsenzus analytikov. Zároveň spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhlaď, čo je v súčasnom makroekonomickom a geopolitickom prostredí veľmi silný signál odolného dopytu.
Zo správy jasne vyplýva, že kľúčovým motorom rastu zostáva infraštruktúra pre umelú inteligenciu, zatiaľ čo investičný cyklus v polovodičovom sektore ďalej silnie. Manažment zároveň uviedol, že rok 2026 by mal byť ďalším rastovým rokom naprieč všetkými segmentmi, pričom aktualizovaný výhlaď už výslovne zahŕňa aj možné dopady exportných obmedzení.
V praxi to znamená, že aj pri nepriaznivejšom regulačnom scenári firma stále očakáva rast, čo výrazne posilňuje dôveryhodnosť výhlaďu a poukazuje na veľmi silné základné fundamenty dopytu.
Kľúčové finančné výsledky
- Tržby: 8,8 mld. EUR
- Čistý zisk: 2,8 mld. EUR
- Zisk na akciu: 7,15 EUR
- Hrubá marža: 53,0 %
- Installed Base (služby a modernizácia): približne 2,5 mld. EUR
- Predaj systémov: 67 nových systémov + 12 použitých systémov
- Spätný odkup akcií: približne 1,1 mld. EUR v Q1
- Dividenda za 2025: 7,50 EUR na akciu (+17 % YoY)
Finančná výkonnosť a kvalita tržieb
Najdôležitejším aspektom správy nie je len samotný objem tržieb, ale aj ich kvalita. Úroveň tržieb vo výške 8,8 mld. EUR potvrdzuje pokračujúci veľmi silný dopyt bez viditeľných známok ochladenia.
Čistý zisk a EPS ukazujú veľmi silnú schopnosť premieňať tržby do konečného zisku. Pri ASML je to obzvlášť dôležité, pretože jej obchodný model stojí na kapitálovo veľmi hodnotných zariadeniach, ktoré si vyžadujú vysokú prevádzkovú efektivitu.
Hrubá marža na úrovni 53 % patrí medzi najsilnejšie ukazovatele kvality biznisu. Odráža dominantnú technologickú pozíciu firmy aj rastúci príspevok segmentov s vyššou maržou.
Dôležité je, že nejde o jednorazový efekt, ale skôr o štrukturálnejší posun v mixe tržieb.
Installed Base ako kľúčový pilier obchodného modelu
Segment Installed Base označuje inštalovanú základňu strojov, ktoré už fungujú u zákazníkov. V praxi zahŕňa servis, upgrady, náhradné diely, dodatočné opce aj softvér, ktorý zvyšuje výkon systémov.
Installed Base vygeneroval tržby približne 2,5 mld. EUR, čo ukazuje na významný a rastúci podiel na celkových výsledkoch. Zásadné je, že ide o segment s vyššou maržou, opakovanejšími príjmami a nižšou cyklickosťou než samotný predaj zariadení.
V súčasnom prostredí jeho význam ďalej rastie. Zákazníci, obmedzení nižšou dostupnosťou nových strojov a dlhými dodacími lehotami, sa sústreďujú na maximalizáciu produktivity existujúceho vybavenia. Upgrady a servis sa tak stávajú najrýchlejšou cestou k rozšíreniu efektívnej výrobnej kapacity.
Zo strategického pohľadu to predstavuje posun k stabilnejšiemu a predvídateľnejšiemu profilu ziskov a cash flow, čo je v historicky veľmi cyklickom odvetví mimoriadne dôležité.
Dopyt, AI a meniaci sa cyklus
Hlavný záver správy je jednoduchý: dopyt po čipoch aktuálne prevyšuje ponuku.
Zákazníci, najmä v segmente pamätí, už naznačujú, že kapacita na rok 2026 je z veľkej časti vypredaná a že obmedzenia na strane ponuky môžu pretrvať aj po tomto období. Hlavným motorom je rýchla expanzia umelej inteligencie, ktorá podporuje masívne investície do nových výrobných kapacít.
Výrobcovia polovodičov zároveň stavajú nové továrne a posúvajú sa k sofistikovanejším výrobným procesom, čo zvyšuje počet krokov potrebných na výrobu jedného čipu.
V praxi sa to premieta do vyššieho dopytu po litografických systémoch, ktoré sú hlavným produktom ASML.
Pre spoločnosť je to veľmi priaznivé, pretože vyššia zložitosť výrobných procesov sa priamo premieta do silnejšieho dopytu po jej technológiách.
Výhlaď pre Q2
Výhlaď na druhý štvrťrok počíta s tržbami v rozmedzí 8,4 až 9,0 mld. EUR, pričom tržby segmentu Installed Base by mali zostať okolo 2,5 mld. EUR.
Hrubá marža by sa mala pohybovať medzi 51 % a 52 %, čo znamená mierny pokles oproti mimoriadne silnému Q1, no stále ide o historicky zvýšené úrovne.
Prevádzkové náklady zahŕňajú približne 1,2 mld. EUR na R&D a okolo 0,3 mld. EUR na SG&A, čo odráža pokračujúce silné investície do EUV a ďalších pokročilých technológií.
Zvýšený celoročný výhlaď a jeho dôsledky
Spoločnosť zvýšila výhlaď tržieb pre rok 2026 na 36 až 40 mld. EUR, oproti predchádzajúcemu rozpätiu 34 až 39 mld. EUR. Ešte dôležitejšie je, že výhlaď hrubej marže zostal bez zmeny na 51 % až 53 %, čo naznačuje trvalejšie zlepšenie štruktúry ziskovosti.
Manažment zdôraznil, že toto rozpätie už zahŕňa aj možné scenáre spojené s exportnými kontrolami, najmä vo vzťahu k Číne. V praxi to znamená, že dopyt z ostatných regiónov, vrátane USA, Európy a zvyšku Ázie, je dostatočne silný na vykompenzovanie prípadných obmedzení.
Kapacitné obmedzenia a limity na strane ponuky
Jedným z najdôležitejších záverov je, že hlavným limitom rastu nie je dopyt, ale výrobná kapacita.
Spoločnosť plánuje v roku 2026 dodať minimálne 60 systémov EUV, pričom za priaznivých podmienok by tento počet mohol v roku 2027 vzrásť približne na 80 systémov. Výroba týchto systémov je veľmi zložitá a časovo náročná, čo znamená, že ponuka rastie len postupne.
Výsledkom je, že ASML funguje v prostredí štrukturálneho nedostatku ponuky, čo predstavuje zásadnú zmenu oproti predchádzajúcim polovodičovým cyklom.
Riziká
Najdôležitejším rizikom zostáva geopolitika a možné exportné reštrikcie, najmä voči Číne. Kľúčovým faktorom je aj koncentrácia zákazníkov, pretože firma silno závisí od investičných rozhodnutí malého počtu popredných výrobcov polovodičov. Dlhý výrobný cyklus jej systémov navyše obmedzuje flexibilitu pri reakcii na zmeny dopytu.
Príležitosti a rastové faktory
Hlavným motorom rastu zostáva umelá inteligencia, ktorá podporuje investície do dátových centier a pokročilých polovodičových čipov. ASML stojí v centre globálneho polovodičového ekosystému ako kľúčový dodávateľ technológií.
Dodatočnú podporu dlhodobému dopytu prinášajú aj rastúce investície do regionálnych dodávateľských reťazcov a vládna podpora polovodičovej sebestačnosti.
Výhlaď
V nadchádzajúcich štvrťrokoch bude kľúčové udržať silný dopyt a ďalej navyšovať výrobnú kapacitu. Ak súčasný trend podporený AI pretrvá, môže ASML vstupovať do viacročného štrukturálneho rastového cyklu.
Hlavnou neistotou však zostáva geopolitický vývoj a tempo technologickej adopcie.
Kľúčové závery
Prvý štvrťrok 2026 bol pre ASML veľmi silný, a to z hľadiska dynamiky rastu aj kvality ziskov. Firma nielen prekonala očakávania, ale zároveň zvýšila svoj výhlaď, čo je pre trh silný signál.
Správa potvrdzuje, že biznis prechádza štrukturálnym posunom smerom k vyššej stabilite, silnejšej ziskovosti a väčšej predvídateľnosti.
Boom AI naďalej poskytuje dlhodobý základ pre rast a ASML zostáva jedným z hlavných príjemcov tohto globálneho trendu.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.