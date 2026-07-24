Tržby SAP: Cloud vykazuje silný dopyt, marže zostávajú pod tlakom

SAP patrí medzi lídrov v sektore SaaS, no napriek rastu tržieb a ziskovosti sa v posledných niekoľkých štvrťrokoch zaradil aj medzi spoločnosti s najvýraznejšími poklesmi ceny akcií.
Graf SAP (D1)
Zdroj: xStation5
SAP nie je jedinou spoločnosťou, ktorej sa tento trend týka. Ide o jav viditeľný naprieč celým odvetvím SaaS, kde trh stále nie je ochotný uveriť, že sektor pod tlakom AI nezmizne zo dňa na deň. Nepomáhajú ani dobré výsledky. Ako to vyzeralo tentoraz?
Rovnako ako napríklad pri spoločnosti ServiceNow sú tržby a EPS dôležité, no predstavujú skôr sekundárne ukazovatele.
- Tržby: 9,88 miliardy EUR (očakávanie približne 9,85 miliardy EUR)
- EPS: 1,59 EUR (očakávanie približne 1,75 EUR)
- Prevádzkový zisk: 2,74 miliardy EUR (očakávanie 2,9 miliardy EUR)
Pri spoločnosti s takým negatívnym trhovým sentimentom by nesplnenie očakávaní zvyčajne viedlo k prudkému výpredaju. Čo teda presvedčilo trh, aby akcie poslal vyššie?
Kľúčovým segmentom v súčasnom trhovom prostredí je cloudová divízia, ktorá sa má stať hlavným zdrojom ziskovosti spoločnosti. Práve tu investori dostali to, čo očakávali najviac. Spoločnosť nielenže udržala tempo rastu objednávok, ale dokonca ho výrazne zrýchlila na 26 % oproti očakávaným 24 %. Ide o jasný signál, že najperspektívnejší segment spoločnosti si vedie veľmi dobre.
Výhlaď
Výsledky a ukazovatele ocenenia čoraz viac naznačujú, že trh výrazne precenil tlak, ktorý mala AI na spoločnosť vyvíjať. Zároveň však mohol podceniť náklady spojené s transformáciou a prispôsobením sa novému prostrediu. Do akej pozície to spoločnosť stavia?
- Spoločnosť prešla z vysokého čistého zadlženia do čistej hotovostnej pozície, ktorá v súčasnosti dosahuje približne 2,2 miliardy EUR. Tým sa výrazne zvýšila jej finančná flexibilita. Pomer dlhu k vlastnému kapitálu klesol na iba 0,2.
- Voľný peňažný tok zostáva vysoký a v poslednom štvrťroku dosiahol približne 3,2 miliardy EUR.
- Z fundamentálneho pohľadu má SAP v súčasnosti jednu z najsilnejších súvah v európskom technologickom sektore. Spoločnosť tak získava značnú voľnosť pri financovaní rastu, akvizícií a návratnosti kapitálu pre akcionárov, pričom si môže zachovať vysoký objem investícií.
- Náklady síce znižujú marže, no spoločnosť sa zdá byť na súčasné výzvy veľmi dobre pripravená. Viaceré ukazovatele naznačujú, že jej pozícia je lepšia, než ako ju aktuálne oceňuje trh.
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Ranné zhrnutie: Odrazí sa trh po štvrtkovom výpredaji? ❓
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