Turecko zvažuje využitie zlata na obranu líry 🪙

- Turecká centrálna banka zvažuje využitie zlatých rezerv v hodnote približne 135 miliárd dolárov na obranu líry.
- Krajina je pre dovoz energií veľmi citlivá na rast cien ropy a plynu.
- Inflácia zostáva vysoká na úrovni 31,5 % a tlak na menu silnie.
- Popri zlate Ankara podľa všetkého predáva aj zahraničné dlhopisy a sprísňuje menové podmienky.
Turecká centrálna banka pripravuje širší balík opatrení na obranu domácej meny pred volatilitou, ktorú zosilňuje vojna v Iráne. Jednou z možností je aj využitie časti masívnych zlatých rezerv, ktorých hodnota dosahuje približne 135 miliárd dolárov. Podľa dostupných informácií sa diskutuje o transakciách typu zlato za devízy na londýnskom trhu, ktoré by mohli pomôcť posilniť schopnosť banky zasahovať na devízovom trhu.
Turecko v posledných rokoch výrazne navyšovalo svoje zásoby zlata, okrem iného aj pre snahu obmedziť závislosť od dolárových aktív. Približne 30 miliárd dolárov z týchto rezerv má byť uložených v Bank of England, čo by centrálnej banke umožnilo relatívne rýchlo získať devízovú likviditu bez väčších logistických komplikácií. Práve to je v súčasnom prostredí kľúčové, pretože tlak na líru rastie spolu s vyššími cenami energií a nervozitou na trhoch.
Turecká ekonomika je voči podobným otrasom mimoriadne citlivá. Krajina dováža takmer všetku ropu a plyn, a dlhší konflikt v regióne tak môže ďalej zhoršovať obchodnú bilanciu aj inflačný výhlaď. Inflácia vo februári dosiahla 31,5 %, čo zostáva jednou z najvyšších hodnôt na svete. Doterajšia stratégia centrálnej banky pritom stála na udržiavaní takzvaného reálneho posilňovania líry, teda na tom, aby mena neoslabovala rýchlejšie než domáca inflácia.
Tento prístup je však teraz čoraz drahší. Banka už podľa všetkého predáva aj časť zahraničných dlhopisov v cudzích menách vrátane amerických štátnych dlhopisov, ktorých sa v posledných týždňoch zbavila približne za 16 miliárd dolárov. Turecké držby US Treasuries navyše dlhodobo výrazne klesajú – z maxima okolo 82 miliárd dolárov v roku 2015 na menej než 17 miliárd dolárov na konci tohtoročného januára.
Napätie je viditeľné aj na domácom trhu. Zahraniční investori vo veľkom predávajú turecké vládne dlhopisy, zatiaľ čo v istanbulskom Grand Bazaare sa dolár obchoduje s prémiou voči medzibankovému kurzu, čo ukazuje na rastúci dopyt po tvrdej mene. Zároveň sa menia očakávania ohľadom sadzieb. Trh už začína počítať s možným zvýšením o 100 bázických bodov, pričom základná sadzba dosahuje 37 %, no centrálna banka už teraz využíva drahšie finančné okno na úrovni 40 %.
Kurz líry sa medzitým drží pod tlakom a obchoduje sa okolo 44,35 USD/TRY, pričom mena tento rok v priemere oslabovala približne o 0,05 % denne. Z investičného pohľadu je zrejmé, že turecké úrady sú pripravené siahnuť aj po netradičnejších nástrojoch, aby zabránili rýchlejšiemu oslabeniu meny. Využitie zlatých rezerv by preto bolo ďalším signálom, že obrana líry sa v súčasnej situácii stáva pre Ankaru absolútnou prioritou.
Irán umožnil preplávanie 10 ropným tankerom cez Hormuzský prieliv — vysvetlenie záhadného „daru“ pre Trumpa ⚓
🚨 Trump varuje Irán — trhy sú pod tlakom, ceny ropy sa odrážajú nahor 💡
Správa o zásobách zemného plynu v USA ukázala výraznejší než očakávaný pokles zásob ⬇️
Ropný trh čelí novému problému ⚠️🚢
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.