Venezuelský plyn opäť láka svetových hráčov 🔥

- Shell rokuje o rozvoji ďalších venezuelských plynových polí so zásobami okolo 20 tcf.
- Cieľom je dopraviť plyn do Trinidadu a spracovať ho na LNG určené na export.
- Projekt by pomohol vyťaženosti závodu Atlantic LNG, ktorý trpí nedostatkom plynu.
- Hlavné riziká predstavujú právne podmienky a skoršie zapojenie ruských firiem.
Spoločnosť Shell vedie pokročilé rokovania s venezuelskou vládou o rozvoji štyroch rozsiahlych oblastí v blízkosti Trinidadu a Tobaga. Okrem dlhodobo pripravovaného projektu Dragon chce teraz zahrnúť aj susedné lokality v rámci projektu Mariscal Sucre, ako aj oblasť Loran, ktorá zasahuje cez hranice do Trinidadu. Celkovo ide o ložiská s odhadovanými zásobami okolo 20 biliónov kubických stôp plynu, čo by pre Shell znamenalo výrazné posilnenie pozície v regióne.
Kľúčovým motívom je spracovanie venezuelského plynu v Trinidade, kde by sa následne premieňal na LNG určený na export. To je dôležité hlavne pre projekt Atlantic LNG, v ktorom má Shell podiel 45 %. Najväčšie zariadenie na LNG v Latinskej Amerike totiž v posledných rokoch naráža na nedostatok plynu a funguje pod svojou pôvodnou kapacitou. Namiesto inštalovaných 15,5 milióna ton ročne bola kapacita znížená na 12 miliónov ton, pričom minulý rok závod expedoval menej ako 9 miliónov ton.
Shell sa už dlhší čas snaží posunúť projekt Dragon, ktorý obsahuje asi 4,2 bilióna kubických stôp plynu, a konečné investičné rozhodnutie by mohlo padnúť ešte tento rok. Teraz sa však firma snaží rozšíriť pôsobnosť aj na ďalšie časti projektu Mariscal Sucre, ktorý zahŕňa polia Dragon, Rio Caribe, Patao a Mejillones s celkovými zásobami okolo 12 biliónov kubických stôp. Záujem má aj o oblasť Loran, ktorá spolu s trinidadskou časťou poľa tvorí významný cezhraničný zdroj.
Pre Shell má táto stratégia ekonomický zmysel. Pole leží blízko infraštruktúry v Trinidadu, zatiaľ čo Venezuela svoje rozsiahle pobrežné zásoby plynu doteraz prakticky nevyužila. Práve geografická blízkosť preto zvyšuje šancu, že by sa plyn mohol relatívne rýchlo speňažiť prostredníctvom exportu LNG.
Celý plán však naráža aj na komplikácie. Časť niektorých venezuelských polí bola v minulosti pridelená ruským firmám, ktorých účasť môže konečnú dohodu skomplikovať. Prekážkou zostávajú aj fiškálne a právne podmienky vo Venezuele. Napriek tomu vedenie Shellu naznačuje, že ak sa prostredie zlepší, firma by mohla tento rok schváliť až dva venezuelské projekty.
Z investičného hľadiska ide o signál, že veľké energetické spoločnosti naďalej hľadajú nové zdroje plynu pre globálny trh s LNG. Pre Venezuelu by dohoda znamenala možnosť oživiť doteraz nevyužité pobrežné zásoby, zatiaľ čo pre Shell by to bola cesta, ako posilniť dodávky do kľúčovej exportnej infraštruktúry v Karibiku.
