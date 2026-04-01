NIO rastie po tom, čo marcové dodávky vyskočili o 136 % a objem za Q1 prekonal výhľad

- Akcie NIO rástli až o 5,2 % po tom, čo spoločnosť oznámila marcové dodávky 35 486 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast o 136,0 %.
- Dodávky za prvý štvrťrok dosiahli 83 465 vozidiel, čím prekonali predchádzajúci výhľad NIO v rozpätí 80 000 až 83 000.
- Správa podporila dôveru v predajné momentum firmy aj jej viacznačkovú stratégiu, pričom trh teraz sleduje, či vyššie objemy povedú aj k zlepšeniu ziskovosti v roku 2026.
Akcie NIO v stredu 1. apríla počas dňa rástli až o 5,2 % na 6,345 USD po tom, čo čínsky výrobca elektromobilov oznámil prudký rast marcových dodávok a uviedol, že objem za prvý štvrťrok prekonal hornú hranicu jeho vlastného výhľadu. NIO v marci dodala 35 486 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast o 136,0 %, zatiaľ čo dodávky za prvý štvrťrok dosiahli 83 465 vozidiel, teda o 98,3 % viac než pred rokom. Táto správa priniesla investorom ďalší dôkaz, že predajné momentum firmy zostáva silné aj po jej prvom kvartálnom čistom zisku na konci roka 2025. Zdroj: xStation5
Marcové dodávky prekonali očakávania
NIO uviedla, že marcové dodávky zahŕňali 22 490 vozidiel značky NIO, 6 877 vozidiel značky ONVO a 6 119 vozidiel značky FIREFLY. Kumulatívne dodávky k 31. marcu dosiahli 1 081 057 vozidiel. Marcová aktualizácia zároveň ukázala, že dodávky za prvý štvrťrok prekonali predchádzajúci výhľad spoločnosti v rozpätí 80 000 až 83 000 vozidiel.
To je dôležité, pretože trh už sledoval, či NIO dokáže udržať momentum z konca roka 2025. Vo výsledkoch za štvrtý štvrťrok zverejnených 10. marca spoločnosť uviedla, že dosiahla upravený prevádzkový zisk 1,2513 mld. RMB, a pre prvý štvrťrok stanovila výhľad tržieb na 24,482 až 25,176 mld. RMB. Reuters neskôr uviedol, že NIO vykázala svoj prvý kvartálny čistý zisk a cieli na bod zvratu za celý rok 2026.
Prečo akcie rástli
Správa o dodávkach podporila názor, že produktový cyklus NIO a jej viacznačková stratégia naberajú na sile. Silnejšie objemy hlavnej značky NIO spolu s príspevkom ONVO a FIREFLY pomohli firme prekonať vlastný kvartálny cieľ a dali trhu konkrétnejší rastový signál než iba všeobecný sentiment v celom sektore.
Trhy teraz budú sledovať, či NIO dokáže premeniť silné dodávky na ďalší štvrťrok zlepšujúcej sa ziskovosti a či jej nadchádzajúci výsledok tržieb dopadne v rámci alebo nad rámec výhľadu. Investori sa tiež zamerajú na to, ako sa do marží premietnu rastúce náklady vrátane tlaku na ceny pamäťových čipov, ktorý manažment spomínal v marci, zatiaľ čo firma smeruje k bodu zvratu v roku 2026.
