US Open 🗽 US500 posilňuje pred otvorením Wall Street

Futures na americké indexy pred otvorením americkej seansy mierne rastú. S&P 500 zaznamenal najlepšiu seansu od mája minulého roka a investori teraz vyhodnocujú, či má súčasný odraz ešte priestor pokračovať. Futures na S&P 500 rastú o 0,6 %, Dow Jones pridáva 0,5 % a Nasdaq 100 (US100) posilňuje takmer o 0,9 %. Americký dolár po silnejších než očakávaných dátach ADP z USA mierne posilnil, keď zmena zamestnanosti v súkromnom sektore prekonala odhady (62 tis. vs. očakávaných 40 tis.).
- Hedžové fondy znižovali expozíciu voči globálnym akciám už šesť týždňov po sebe, a to najmä prostredníctvom short sellingu, pričom výpredaj zasiahol všetky hlavné regióny. V Európe dosiahli krátke pozície v makro nástrojoch približne 11 %, čo je najvyššia úroveň za 10 rokov. Za posledných šesť týždňov bol čistý predaj amerických akcií tretí najväčší za poslednú dekádu a priblížil sa úrovniam z obdobia covidu. Commodity Trading Advisors (CTA) predali za posledný mesiac akcie v objeme približne 190 miliárd USD a aktuálne držia čistú krátku pozíciu okolo 50 miliárd USD. Goldman Sachs odhaduje, že CTA by sa v priebehu budúceho mesiaca mohli stať kupcami v každom scenári.
- Goldman Sachs zároveň očakáva, že penzijné fondy budú kvôli rebalansovaniu na konci mesiaca a štvrťroka nakupovať akcie. Na konci mesiaca má navyše expirácia opcií odstrániť približne 7 miliárd USD negatívnej gama expozície, čo by mohlo znížiť tlak na trh. Nasdaq 100 klesol z maxima o viac než 10 % a vstúpil do formálnej korekcie, zatiaľ čo S&P 500 sa k tomu blíži. Európsky index Stoxx 600 v marci oslabil približne o 9 % a smeruje k najhoršiemu mesiacu za šesť rokov. Akciové trhy sa dostali na technicky prepredané úrovne a Goldman Sachs už v pondelok upozornil na známky kapitulácie hedžových fondov a veľmi vysokú úroveň pesimizmu.
Správy z amerického akciového trhu:
- Sektorové ETF XLE zamerané na energetiku klesá o takmer 2 % po tom, čo Donald Trump uviedol, že by USA mohli opustiť Irán počas dvoch až troch týždňov.
- Nike stráca 11 % po slabom výhľade. Spoločnosť zároveň dostala znížené odporúčanie od JPMorgan, Goldman Sachs a Bank of America.
- Akcie RH klesajú o viac než 20 % po tom, čo firma zaostala za očakávaniami na úrovni zisku, tržieb aj výhľadu.
- Cal-Maine Foods rastie o 4 % po tom, čo prekonala očakávania pri EPS aj tržbách.
- nCino posilňuje o 23,2 %, pretože kvartálne ukazovatele aj výhľad prekonali očakávania.
- Target Hospitality rastie o 33,4 % po získaní kontraktu na dátové centrum v hodnote viac ako 550 miliónov USD.
- Bank of America pridáva 1,2 % a Wells Fargo rastie o 1,5 % po tom, čo HSBC zvýšila odporúčanie pre bankový sektor z „Hold“ na „Buy“.
- UnitedHealth posilňuje o 1,3 % po tom, čo spoločnosť Raymond James zvýšila odporúčanie z „Market Perform“ na „Outperform“.
- Rivian rastie o 2,6 % po zvýšení odporúčania od DA Davidson z „Underperform“ na „Neutral“.
