Uber zvyšuje stávku na EV nabíjanie pre vodičov aj budúce robotaxi: investícia nad 100 miliónov USD

Uber oznámil, že investuje viac než 100 miliónov USD do budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily (Electric Vehicle, EV), ktorá má pomôcť dnešným vodičom na platforme aj pripravovaným robotaxi flotilám. Plán zahŕňa rýchlonabíjanie v autonómnych depách a „pit stop“ lokalitách v prioritných mestách, najskôr v USA. Cieľom je spraviť nabíjanie dostupnejším a škálovateľným pri raste elektrifikácie a autonómie.
Čo Uber oznámil
Investícia smeruje do DC rýchlonabíjačiek v lokalitách naviazaných na flotilové operácie, vrátane dep, kde sa autonómne vozidlá udržiavajú a pripravujú na prevádzku. Prvý rollout sa má zamerať na San Francisco Bay Area, Los Angeles a Dallas, s neskoršou expanziou do zahraničia.
Partnerstvá s nabíjacími sieťami a „garancia využitia“
Uber zároveň uzatvára dohody s prevádzkovateľmi nabíjacích sietí s prvkom „utilization guarantee“ (garancia využitia). Zámerom je zabezpečiť vysokú vyťaženosť nabíjačiek a výmenou podporiť lepšie ceny a cielene nasadiť stovky nových nabíjacích bodov tam, kde sú najviac potrebné. Reuters spomína spoluprácu s EVgo v USA a Electra v Európe (napr. Paríž a Madrid).
Prečo je nabíjanie kľúčové pre elektrifikáciu aj robotaxi
Pre vodičov rozhoduje dostupnosť a cena nabíjania o tom, či je EV ekonomicky výhodné. Pre robotaxi flotily je nabíjanie ešte kritickejšie: vysoká vyťaženosť znamená, že prestoje sú nákladné, preto je dôležité rýchle a predvídateľné nabíjanie priamo v prevádzkovom modeli.
Ako to zapadá do robotaxi stratégie Uberu
Uber uvádza spolupráce s viacerými autonómnymi partnermi a rozširovanie robotaxi služieb cez partnerstvá (Reuters uvádza napríklad Waymo a WeRide). Budovanie nabíjacej vrstvy má pomôcť škálovať autonómne jazdy do ďalších miest.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street, Teherán hľadá prímerie
Google si zabezpečuje elektrinu pre dátové centrá: dohody s Xcel Energy a AES kvôli AI dopytu
Investovanie alebo disciplína? Texas Instruments hľadá rovnováhu
Vyrobené v USA. Nová stratégia spoločnosti Apple
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.