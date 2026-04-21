UnitedHealth šokoval Wall Street. Zisk výrazne prekonal odhady 🔥

- UnitedHealth prekonal všetky odhady ziskom 7,23 USD na akciu.
- Firma zvýšila tohtoročný výhlaď na najmenej 18,25 USD na akciu.
- Pozitívne prekvapil ukazovateľ medical-loss ratio aj výsledky divízie Optum.
- Rastúci prínos má aj AI, do ktorej firma tento rok investuje 1,5 miliardy USD.
Spoločnosť UnitedHealth Group zverejnila za prvý štvrťrok výsledky, ktoré výrazne prekonali odhady analytikov, a zároveň zvýšila svoj celoročný výhlaď. Firma tak vyslala dôležitý signál, že sa jej darí obnovovať dôveru investorov po minuloročnom prepade, ktorý Wall Street nepríjemne zaskočil.
Upravený zisk dosiahol 7,23 USD na akciu, teda viac, než čakal aj najoptimistickejší odhad na trhu. UnitedHealth zároveň zvýšil tohtoročný výhlaď zisku o 0,50 USD na akciu a po novom počíta aspoň s úrovňou 18,25 USD na akciu. Pozitívne reagovali aj akcie, ktoré v predobchodnej fáze posilnili približne o 5 %.
Dôležitým pozitívom bol aj vývoj ukazovateľa medical-loss ratio, ktorý sleduje, akú veľkú časť poistného firma vypláca na zdravotnú starostlivosť. Ten dosiahol 83,9 %, čo bolo priaznivejšie číslo, než trh očakával. Podľa vedenia pomohla aktívnejšia kontrola nákladov, miernejšia chrípková sezóna aj pozitívny vplyv rezerv z predchádzajúcich období.
Nad očakávaniami dopadli aj hlavné biznisové divízie. Lepšie než očakávané výsledky vykázala poisťovacia časť UnitedHealthcare aj servisný segment Optum. Práve Optum Health pritom vlani čelil silnému tlaku pre vyššie zdravotné náklady a slabšie úhrady. Teraz však táto časť firmy vytvorila upravený prevádzkový zisk 1,3 miliardy USD pri marži 5,4 %, čo je výrazne nad odhadmi analytikov.
Pozitívnu úlohu začínajú zohrávať aj investície do umelej inteligencie. Finančný riaditeľ Wayne DeVeydt uviedol, že firma tento rok plánuje investovať do AI približne 1,5 miliardy USD a zatiaľ vidí návratnosť najmenej v pomere 2 ku 1, pričom pozitívny prínos sa objavuje do 12 mesiacov. To naznačuje, že AI začína byť pre UnitedHealth nielen technologickou témou, ale aj konkrétnym zdrojom efektivity.
Spoločnosť navyše oznámila, že do konca druhého štvrťroka plánuje odkúpiť vlastné akcie minimálne za 2 miliardy USD. Okrem toho pokračuje v úpravách svojho portfólia, keď sa dohodla na kúpe technologickej firmy Alegeus Technologies, predala svoj biznis Optum UK a prisľúbila 400 miliónov USD svojej nadácii.
Výsledky sú dôležité aj preto, že UnitedHealth sa stále snaží spamätať z minuloročného zásahu, keď zmeny v americkom systéme Medicare viedli k citeľnému poklesu očakávaných príjmov. Firma už skôr avizovala, že na tento tlak reaguje preceňovaním kontraktov, obmedzením časti klientskej základne a predajom niektorých kliník. Aktuálne čísla naznačujú, že tento proces začína prinášať prvé viditeľné výsledky.
Články:
CEO Applu Tim Cook končí. Kto bude novým CEO? 📱
Coinbase spúšťa v Británii kryptom kryté pôžičky a rozširuje produkt Borrow mimo USA
USA Rare Earth preberá kľúčové brazílske bane na kovy vzácnych zemín ⛏️
TopBuild rastie po tom, čo QXO dohodlo akvizíciu za 17 miliárd USD
