US OPEN: Akcie sa prepadávajú pred sympóziom v Jackson Hole

Americký trh zostáva pod tlakom vysokých valuácií, slabších výsledkov a politiky Fedu. Americké akciové indexy klesajú ďalší deň v rade. Index US500 stráca približne 0,5 % pri otvorení trhu.
Najväčší zamestnávateľ v USA, Walmart (WMT.US), zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2025. Maloobchodný reťazec sklamal investorov ziskom na akciu (EPS), ktorý zaostal za očakávaniami. Napriek prekonaniu očakávaní vo väčšine ďalších ukazovateľov akcie pred otvorením trhu klesajú o viac ako 3 %.
-
EPS: 0,68 (očakávanie 0,73)
-
Tržby: 177,4 mld. USD (očakávanie 175,9 mld. USD)
-
Rast predaja: 4,8 % (očakávanie 4,21 %)
-
Hrubá marža: 22,8 % (očakávanie 24,8 %)
-
Výhľad rastu predaja do konca roka zvýšený z 3–4 % na 3,75–4,75 %.
Morgan Stanley zvyšuje hodnotenie pre Hewlett Packard (HPE.US). Nový cieľový kurz je 28 USD, čo znamená potenciálny rast o 33 % oproti súčasnej cene. Akcie v premarkete rastú o 2,8 %.
Boeing (BA.US) sa približuje k uzavretiu dohody s Čínou o dodávke až 500 nových lietadiel. V reakcii na túto informáciu akcie v premarkete rastú o približne 2 %.
Makroekonomické údaje:
-
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástol na 235 tisíc, nad očakávaniami
-
PMI služby: 55,4 (očakávanie 54,2)
-
PMI výroba: 53,3 (očakávanie 49,5)
US500 (H4)
Na H4 grafe bola úroveň 6366, ktorá predstavovala dolnú hranicu rastúceho kanála, úspešne ubránená.
Podporu trendovej línii ďalej posilňujú vrcholy a minimá zo začiatku týždňa. Tesne pod trendovou líniou sa nachádza kĺzavý priemer EMA200, ktorého prerazenie by mohlo viesť k ďalšiemu poklesu cien.
Obavy o udržateľnosť obrany ceny posilňuje aj fakt, že cena sa momentálne nachádza pod 25-, 50- a 100-periódovými kĺzavými priemermi.
RSI naznačuje prekúpené podmienky, čo môže tlmiť ďalší výpredaj.
Neistota okolo Fedu
Zápis FOMC jasne poukázal na riziko návratu inflácie a, čo je ešte dôležitejšie, že inflačné riziká sú vyššie než obavy o trh práce.
Spomínali sa aj veľmi vysoké ukazovatele valuácie aktív. Tento komentár môže zvýšiť napätie pred piatkovým sympóziom v Jackson Hole.
Za zmienku stojí, že trh aktuálne oceňuje pravdepodobnosť zníženia sadzieb v septembri na 80 %.
Atmosféru okolo Fedu v posledných týždňoch nezmierňuje ani americký prezident.
Donald Trump požaduje odstúpenie guvernérky Lisy Cookovej, ktorú obviňuje z falšovania.
V prípade jej odvolania alebo odstúpenia by sa prezident priblížil k získaniu väčšiny vo FOMC.
Donald Trump je v súčasnosti jedným z najhlasnejších kritikov politiky udržiavania úrokových sadzieb na aktuálnej úrovni.
