US OPEN: Čo bude nasledovať po Nvidii? Trhy čakajú na kvartálne výsledky technologického giganta

Stredajšie obchodovanie na amerických indexoch začalo poklesom. Futures kontrakty na US100 (Nasdaq-100) a US500 (S&P 500) mierne klesajú, keďže investori zostávajú opatrní – čakajú nielen na výsledky Nvidie, ale aj na ďalšie dôležité ekonomické údaje. Okrem Nvidie sa pozornosť sústreďuje aj na pripravovanú správu EIA, ktorá poskytne prehľad o týždenných zmenách zásob ropy v USA.
Dnes sa hlavná pozornosť trhu sústreďuje na dlho očakávané výsledky Nvidie, ktoré by mohli určiť smerovanie celého technologického a AI sektora. Dlho očakávaný deň konečne nastal – technologický gigant zverejní svoje kvartálne výsledky po uzatvorení stredajšej obchodnej seansy na Wall Street.
Budúcnosť prebiehajúceho technologického rastu môže závisieť práve od týchto údajov. Ak výsledky Nvidie sklamú očakávania, trh môže reagovať prudkým výpredajom, najmä pri AI-akciách, ktoré doteraz ťahali rast hlavných amerických indexov. Dôležité je, že ani naplnenie očakávaní nemusí stačiť – investori očakávajú, že firma prekročí konsenzus a potvrdí, že silný rast technologického sektora má ďalší potenciál.
US100 (Graf)
Futures na Nasdaq-100 (US100) po otvorení trhu zaznamenávajú miernu stratu. Hodinový graf ukazuje fázu konsolidácie, keď sa cena pohybuje okolo kĺzavých priemerov EMA s periódou 50 a 100, ktoré fungujú ako kľúčové rezistencie. Napriek pokusom o odraz majú predajcovia stále navrch, čo odráža opatrnosť investorov.
Trh evidentne vyčkáva na výsledky Nvidie, ktoré môžu byť zásadným katalyzátorom pre technologický sektor. Pozitívne výsledky by mohli prelomiť aktuálne rezistencie a urýchliť rast, zatiaľ čo sklamanie by pravdepodobne prehlbilo prebiehajúcu korekciu.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- MongoDB (MDB.US): Akcie vzrástli o viac než 30 % po veľmi silných kvartálnych výsledkoch a zvýšení celoročného výhľadu. Tržby za 2. štvrťrok 2026 dosiahli 591 miliónov USD, najmä vďaka 29 % medziročnému rastu segmentu Atlas. Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad, podporená rastúcim nasadzovaním AI riešení, kontraktmi s korporátnymi klientmi a zlepšenými prevádzkovými maržami.
- nCino (NCNO.US): Tiež prekvapil investorov, keď prekonal odhady tržieb aj zisku na akciu za druhý štvrťrok. Spoločnosť zvýšila prognózu príjmov z predplatného na fiškálny rok 2026 na 517,5 milióna USD. Akcie vzrástli približne o 8 %. Tržby za Q2 dosiahli 148,8 milióna USD (+12 % medziročne), pričom tržby z predplatného vzrástli o 15 % na 130,8 milióna USD. Silné výsledky viedli k rastu až o 12 % v pre-market fáze.
- Kohl’s (KSS.US): Zverejnil lepšie než očakávané výsledky za Q2 a zvýšil celoročný výhľad tržieb na rok 2025. Napriek predchádzajúcim finančným ťažkostiam sa firma zameriava na posilnenie vlastných značiek a omnikanálovej stratégie, čo zvyšuje optimizmus investorov. Akcie vzrástli o viac než 20 %.
- PVH Corp (PVH.US): Majiteľ značiek Calvin Klein a Tommy Hilfiger pozitívne prekvapil, keď v druhom štvrťroku zvýšil tržby o 4 % na 2,167 miliardy USD. Spoločnosť potvrdila celoročné ciele ziskovosti a silný výkon prémiových značiek spolu s optimistickým výhľadom na rok 2025 – aj napriek makroekonomickým výzvam (napr. clá a tlak na marže) – prispel k pozitívnej reakcii trhu.
