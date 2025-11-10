US OPEN: Riziko je späť, trhy zaceňujú koniec vládneho „shutdownu“ (10. 11. 2025)

- Wall Street opäť rastie vďaka návrhu zákona, ktorý vzbudzuje nádej na ukončenie vládnej uzávery.
- Technologické akcie vedú rast a takmer úplne zotreli nedávne straty.
- Možné zmeny systému Obamacare zaťažujú zdravotné poisťovne.
Wall Street v pondelok prudko posilnila po tom, čo americký Senát schválil dvojstrannú dohodu o ukončení rekordnej 40-dňovej vládnej uzávery – ide o prvý významný krok k opätovnému otvoreniu federálnych úradov. Futures na americké indexy získali späť takmer všetky straty z posledných dvoch obchodných dní a zlepšujúci sa sentiment je badateľný aj na kryptotrhoch a trhu s dlhopismi (US100: +1,5 %, US2000: +1,4 %, US500: +0,9 %, US30: +0,4 %).
Vládna uzávera v USA, ktorá trvá už 41 dní, ponechala 1,4 milióna federálnych zamestnancov bez výplaty a narušila kľúčové služby vrátane leteckej dopravy a potravinovej pomoci pre 41 miliónov Američanov. Dvojstranná dohoda v Senáte poskytuje dočasné financovanie do 30. januára, celoročné rozpočty pre niektoré agentúry a spätné vyplatenie miezd federálnym zamestnancom.
Niekoľko demokratov vrátane senátorov Schumera a Warrenovej už návrh odmietlo s odvolaním sa na neriešenú otázku dotácií na zdravotnú starostlivosť, o ktorých sa má hlasovať v decembri. Balík taktiež kompenzuje štátom náklady na programy SNAP a WIC počas uzávery, no pred podpisom prezidentom Trumpom ho ešte čaká schválenie v Snemovni reprezentantov.
Technologické akcie dnes vedú rast, skupina Mag7 dosahuje výrazné zisky v hlavných indexoch. Najviac rastie Nvidia (NVDA.US: +3,6 %), nasleduje Alphabet (GOOGL.US: +3,3 %), Tesla (TSLA.US: +2,7 %) a Amazon (AMZN.US: +2 %). Výrazné zisky dosahujú aj ďalšie polovodičové akcie (AMD.US: +5,4 %, MU.US: +7,1 %, INTC.US: +2,5 %).
Dnešný optimizmus zasahuje celé trhy – defenzívne sektory (základné spotrebné tovary, energia, zdravotníctvo) ustupujú v prospech rizikovejších a rastových akcií. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
US100 (D1)
Futures na Nasdaq 100 dnes výrazne posilnili a nachádzajú sa len 0,3 % pod úrovňou, ktorá by vymazala straty z posledných dvoch dní. Index sa vrátil nad nedávnu rezistenciu okolo 25 375 bodov a pokúša sa využiť býčí moment na prelomenie nad svoj 10-dňový exponenciálny kĺzavý priemer. Cena sa blíži k stredu typického obchodného pásma a neutrálny RSI okolo 55 dáva investorom priestor na úpravy vzhľadom na najnovšie správy o vládnej uzávere a pokračujúcu výsledkovú sezónu – v centre pozornosti je tento týždeň Nvidia.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Akcie zdravotných poisťovní v pondelok klesli po tom, čo bývalý prezident Donald Trump vyzval na presmerovanie dotácií z programu Obamacare priamo spotrebiteľom. Akcie Centene oslabili o 8,4 %, Elevance Health o 1,6 % a UnitedHealth o 0,3 %. Dotácie, ktoré majú skončiť koncom roka, boli zavedené počas pandémie na pomoc nízkopríjmovým Američanom a teraz sú stredobodom 40-dňovej federálnej uzávery ohľadom financovania zdravotníctva.
- Akcie Monday.com sa prepadli o 16 % napriek rekordným výsledkom za tretí štvrťrok a výraznému zúženiu straty. Tržby vzrástli o 26 % na 317 miliónov USD, čím prekonali výhlaď, upravený prevádzkový zisk dosiahol rekordných 47,5 milióna USD. Spoločnosť ponechala výhlaď na celý rok bez zmeny, no obavy investorov z vplyvu AI na kancelársky softvér naďalej zaťažujú sentiment. Pesimizmus je poháňaný zúženým výhľadom ročných tržieb.
- Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia (NVDA.US) Jensen Huang počas návštevy Taiwanu požiadal TSMC o zvýšenie dodávok čipov pre silný dopyt po AI. Vyzdvihol podporu TSMC ako kľúčovú pre úspech Nvidie a uviedol, že všetci hlavní dodávatelia pamätí pre AI rozšírili kapacity. Napriek nedávnemu tlaku na technologické megakap akcie kvôli skepticizmu voči AI zostáva Nvidia najhodnotnejšou spoločnosťou na svete. CEO TSMC C.C. Wei očakáva pokračujúce rekordné tržby, keďže dopyt prevyšuje ponuku.
- Pfizer (PFE.US: +1 %) uzavrel dohodu o kúpe vývojára liekov na obezitu Metsera za 10 miliárd USD, čím porazil Novo Nordisk v intenzívnom súboji. Metsera prijala ponuku Pfizeru s odvolaním sa na riziká protimonopolného vyšetrovania pri ponuke od Nova (NOVOB.DK: +2,2 %). Dohoda dáva Pfizeru dlho očakávaný vstup na rýchlo rastúci trh s liekmi na chudnutie, aj keď liečba od Metsery je ešte roky vzdialená od uvedenia na trh. Novo uviedol, že sa sústredí na rozvoj vlastného portfólia liekov na obezitu.
- Akcie Rumble (RMBL.US) vzrástli o 9 %, keď video platforma znížila čistú stratu za tretí štvrťrok na 16,3 milióna USD z vlaňajších 31,5 milióna USD a zvýšila priemerné tržby na používateľa o 7 % na 0,45 USD. Tržby mierne klesli na 24,8 milióna USD a mesačne aktívni používatelia sa znížili na 47 miliónov. Investori privítali známky lepšej monetizácie a kontroly nákladov napriek poklesu používateľskej základne.
